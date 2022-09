Mondiaux de cyclisme: Mollema attaqué par une mouette pendant le contre-la-montre

Comme la veille à l’entraînement, Bauke Mollema a été victime d’un oiseau australien. Après avoir été pris en grippe par une pie, il a été attaqué par une mouette lors du contre-la-montre par équipes disputé ce mercredi à Wollongong, en Australie.

Ce n’était décidément pas la journée de Bauke Mollema. Ce mercredi matin, le coureur néerlandais a terminé cinquième du contre-la-montre par équipes des Mondiaux, après avoir su sa coéquipière Annemiek van Vleuten chuter dans les premiers mètres de la course et connu un saut de chaîne. Lors de cette course mouvementée, le grimpeur de la Trek-Segafredo a aussi été attaqué par une mouette, comme le révèle le média Sporza, photos de l’agression à l’appui.

Evenepoel suivi et effrayé par un oiseau

Un drôle d’épisode qui n’est pas nouveau ni surprenant puisque la veille, il avait été victime d’une pie à l’entraînement et avait filmé la scène. Ce qui était aussi le cas il y a quelques jours de Remco Evenepoel, comme il l’avait confié à Cycling News: "Un très gros oiseau s’est approché de très près et il n’a cessé de me suivre. C’était terrifiant. Mais c’est l’Australie apparemment. J’espère que c’est la seule fois que ça arrive, mais j’en ai peur."

Avant le début de ces championnats du monde, l’alerte avait été donnée sur le cassican flûteur (ou pie australienne), un oiseau qui peut attaquer les coureurs cyclistes pour défendre son nid dans la période septembre-octobre. Si un cycliste amateur a révélé avoir "failli mourir", Stefan Küng a aussi appris qu’un de ses coéquipiers suisses avait été attaqué. Épreuve phare de ces Mondiaux, la course en ligne hommes se dispute ce dimanche matin, avec des regards qui seront également tournés vers le ciel.