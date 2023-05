Cyclisme: "J'ai mis le canon sous ma gorge", les confidences de Luc Leblanc sur sa sévère dépression

Luc Leblanc, ex-cycliste et champion du monde français s’est confié au Parisien, à l’occasion de la sortie de son livre. Le coureur de 56 ans a connu des épisodes difficiles dans son parcours. Il revient notamment sur un épisode de dépression lors duquel il a envisagé de mettre fin à ses jours.

Aujourd’hui âgé de 56 ans, Luc Leblanc sur livre au Parisien sur une période difficile de sa vie. Entre dépression, arnaques et dopage, l’ancien coureur se libère de ses démons dans un ouvrage intitulé "L'important, c'est de rester vivant". Ce n’est pas un titre anodin. Submergé par ses idées noires, il s'est rendu un jour en forêt avec l'idée d'en finir: "Ce jour-là, j'ai pris mon fusil et je suis monté dans un bois, détaille-t-il. (...) J'ai mis le canon du fusil sous ma gorge. (...) Puis j'ai pensé à mes deux enfants et à ma famille. Finalement, j'ai posé le fusil et je suis redescendu dans mon village". Cet évènement se produit en 1998, cinq après la fin de sa carrière.

Les incidents s’accumulent dans la foulée. A cause d’un mauvais conseiller financier, Luc Leblanc est soumis à un contrôle fiscal, accusé d’être un tricheur. Pourtant, il n’a jamais profité de ses gains. Son associé disparaît du jour au lendemain et l’escroque de tout l’argent récolté au cours de sa carrière. Aujourd’hui, il explique vivre de "contrats à droite à gauche". Luc Leblanc cherche un emploi fixe, et il a une idée bien précise: "Revenir dans le milieu et m'occuper des jeunes et de la formation. Je sais comment préparer des futurs champions sans les griller trop tôt pour le haut niveau."

Le drame de son enfance

"Mes proches m'ont dit qu'il était temps de raconter mes souffrances. J'en ai bavé, j'ai reçu mon lot de quolibets injustes". Toute sa vie, Luc Leblanc fait face aux moqueries sur sa démarche. Cette jambe qui l’handicapera à vie témoigne d’une funeste journée. En 1978, il est victime d’un accident de voiture avec son petit frère, qui n’en réchappera pas. "Le chauffard n’a eu que deux mois de retrait de permis. Et je me pose encore et toujours une question vis-à-vis de mon petit frère: pourquoi lui et pas moi?"

Alors qu’il connaît une carrière fulgurante, un drame survient dans le monde du cyclisme. Vainqueur du Tour de France en 1992, puis champion de France puis du monde en 1994, et coureur professionnel jusqu’en 1988, Luc Leblanc n’échappera pas à l’arrivée du dopage. Il raconte comment il subit la pression de son équipe: "J'étais chez Festina à l'époque et je suis allé voir notre médecin. Je lui ai dit que je ne comprenais pas la transformation de certains coéquipiers. Il m'a expliqué que si je voulais suivre, je devais faire comme eux. Sinon, j'étais fini. J'ai accepté d'en prendre un peu (...) pour réduire la fatigue dans mon corps Je n'ai pas voulu de dose qui m'aurait transformé en plus fort. Cela a pourtant été un cas de conscience terrible. Une grande violence psychologique", avoue-t-il.