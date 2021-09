Cyclisme : l'UCI officialise le Rwanda comme pays-hôte des Mondiaux en 2025

L'Union cycliste internationale a confirmé que le Rwanda accueillerait bien les Mondiaux de cyclisme en 2025, une première pour un pays africain.

Les Mondiaux de cyclisme vont bientôt découvrir un nouveau continent. L'Union cycliste internationale a confirmé vendredi que le Rwanda accueillerait les coureurs en quête d'un maillot arc-en-ciel en 2025, une première pour un pays africain.

"Nous avons 54 fédérations en Afrique, il était temps de récompenser l'Afrique pour son investissement dans le vélo", a déclaré David Lappartient, le président de l'UCI depuis 2017, à l'occasion du congrès de l'instance. Lappartient avait promis d'amener les Mondiaux sur le continent africain lors de son élection.

Un circuit exigeant au programme

"Le Rwanda a pu satisfaire l'ensemble des critères qui étaient organisationnels, financiers et bien sûr sportifs. On sait la passion qu'il y a au Rwanda pour le vélo. Il y a eu une vraie unanimité du comité directeur pour soutenir cette candidature de Kigali, sur un circuit qui sera exigeant, pas loin de 5000 mètres de dénivelé sur la course", a ajouté le patron de l'UCI.

Le Rwanda accueille déjà une des principales courses cyclistes en Afrique : le Tour du Rwanda, dont la dernière édition a eu lieu en mai dernier (8 étapes). "Il y aura peut-être un million de spectateurs, ce sera fabuleux", s'est félicité David Lappartient en insistant sur l'utilité du vélo, "élément majeur du développement de l'Afrique".

Avant de découvrir le Rwanda, les Mondiaux ont lieu en Belgique cette année avec la course en ligne masculine en clôture de programme, dimanche. Les prochaines éditions auront lieu en 2022 en Australie (Wollongong), en 2023 en Écosse et en 2024 en Suisse.