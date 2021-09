Mondiaux de cyclisme : Filippo Ganna conserve son titre sur le contre-la-montre

Dans un duel haletant, Filippo Ganna a pris le meilleur sur Wout Van Aert ce dimanche lors du contre-la-montre des Mondiaux en Belgique. L'Italien conserve sa couronne, un an après son triomphe à Imola.

Ce contre-la-montre des championnats du monde a tenu toutes ses promesses. Favori à domicile sur un parcours totalement plat entre Knokke-Heist et Bruges (43,3 kilomètres), le Belge Wout Van Aert a été battu par l’Italien Filippo Ganna, qui conserve son titre acquis à Imola l’an dernier. Le suspense a duré jusqu’au bout entre les deux favoris, puisque Ganna a dominé son rival pour 5”37 à l'arrivée. Si le Belge a pris un meilleur départ (sept secondes d’avance sur l’Italien après 13 kilomètres), le champion du monde a accéléré en deuxième partie de course pour se rapprocher à moins d’une seconde du coureur de la Jumbo-Visma à dix kilomètres de l’arrivée. Avec cette nouvelle deuxième place, Wout Van Aert glane sa troisième médaille d’argent consécutive, après sa deuxième place sur la course en ligne lors des Jeux olympiques et lors des Mondiaux de cyclo-cross.

Pas de Top 10 pour Cavagna

La Belgique place deux coureurs sur le podium, puisque Remco Evenepoel a terminé troisième à 43”34 du désormais double champion du monde du chrono. Grosse déception en revanche pour Rémi Cavagna, qui termine 14e, et Benjamin Thomas, qui n’a pu faire mieux qu’une 27e place. Autre demi-surprise, le récent champion d’Europe de la spécialité Stefan Küng n’a pu faire mieux que 5e, à 1’06”20 de Filippo Ganna.

Cette 88e édition a été marquée par le dernier contre-la-montre individuel de Tony Martin (36 ans), quadruple champion du monde de la spécialité, qui termine 6e à 1’17”27 de l’Italien. Les championnats du monde se poursuivent toute la semaine dans les Flandres, avant de se conclure dimanche prochain par la course élite hommes, où Julian Alaphilippe tentera d’imiter Ganna en conservant sa couronne mondiale, un an après avoir levé les bras à Imola.