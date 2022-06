Cyclisme: la 2e étape de La Route d'Occitanie raccourcie à... 36km à cause de la canicule

En raison des très fortes chaleurs prévues ce vendredi dans le Tarn, la deuxième étape de La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi se déroulera entièrement dans l'Aveyron. Elle aura la particularité de ne faire que 36 kilomètres.

Gros changement de plan pour les organisateurs de La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi. En raison des fortes chaleurs annoncées vendredi dans le Tarn, avec un placement en vigilance rouge à partir de 14h, le programme de la deuxième étape de cette course cycliste se retrouve totalement bouleversé. "Pour la sécurité, le Préfet a décidé d'annuler dans le Tarn la route d'Occitanie et les événements autorisés à son niveau. Il a préconisé aux maires d'annuler les événements en extérieur qui sont de leur responsabilité et exposant le public", a annoncé ce jeudi soir la préfecture du Tarn.

36km dans l'Aveyron

Comme le peloton ne pourra pas passer dans le Tarn, l’étape aura lieu dans l’Aveyron. Elle ne fera que… 36 kilomètres. "Le départ de la 2e étape de la Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi, initialement prévu à Graulhet, est annulé en raison d'une interdiction préfectorale en lien avec le placement du département du Tarn en alerte rouge canicule. A ce stade, un nouveau départ aura lieu à 14h45 dans la commune de Belmont-sur-Rance, dans le département de l'Aveyron, pour une courte étape de 36km. L'arrivée est toujours prévue aux alentours de 15h30 à Roquefort en Aveyron", ont expliqué les organisateurs dans un communiqué.

Ce n'est pas la première fois qu'une course de vélo est considérablement raccourcie. Mais d'habitude, ce sont plutôt le froid et la pluie qui forcent les coureurs à s'adapter. En 2019, la 19e étape du Tour avait ainsi été interrompue à cause d’un éboulement de terrain après un violent orage de grêle. La météo et l'état des routes avaient aussi incité les organisateurs à raccourcir la 20e étape : les coureurs avaient avalé 59km au lieu des 130 prévus initialement. Du côté de La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi, la première étape s'est déroulée sous la canicule avec la victoire au sprint du Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), devant son compatriote Pierre Barbier (B&B Hôtels).