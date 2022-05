Giro (13e étape): Démare s'offre un troisième succès en patron, Bardet abandonne

Arnaud Démare s'est adjugé la 13e étape du Giro ce vendredi à Cuneo. Le Picard s'est montré le plus véloce dans l'emballage final en devancant Phil Bauhaus et Mark Cavendish. A plus de 100 kilomètres de la ligne, Romain Bardet a quitté le Giro sur maladie.

C'est une journée douce-amère pour les Français. Si Arnaud Démare s'est imposé au sprint lors de la 13e étape du Giro entre Sanremo et Cuneo, Romain Bardet a lui quitté les routes du Tour d'Italie à plus de 100 km de la ligne. Démare remporte sa troisième victoire sur les routes italiennes en 2022 après la cinquième et sixième étape.

Parti dans les premiers kilomètres de l’étape, un quatuor composé de Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën), Pascal Eenkhorhn (Jumbo-Visma), Mirco Maestri (Eolo-Kometa) et Julius van den Berg (EF-EasyPost) a longtemps cru à l’exploit. Comptant toujours 1’30 d’avance sur le peloton à 11 kilomètres du but, les quatre coureurs ont collaboré jusqu’au bout pour essayer de tromper le peloton. Sans succès.

Tracté par les Groupama-FDJ d’Arnaud Démare, le peloton fond sur le groupe de tête et l’avale à seulement 700 mètres de la ligne. Parfaitement lancé par Jacopo Guarnieri, Démare finit le travail en contenant les assauts de Mark Cavendish et le retour de Phil Bauhaus, respectivement troisième et deuxième.

Malade, Romain Bardet quitte le Giro

Si cette étape était la dernière dédiée aux sprinteurs avant la 18e, elle a fait une victime parmi les cadors. Le Français Romain Bardet, 4e au général ce matin, a quitté les routes du Tour d’Italie. D’après la DSM, son équipe, l’Auvergnat était souffrant depuis l’étape d’hier et son état se serait empiré dans la nuit. C’est depuis la voiture de son directeur sportif qu’il a assisté à la victoire de son compatriote.

C’est un concurrent sérieux à la victoire finale qui quitte la course, laissant la voix libre à Richard Carapaz, Mikel Landa et Joao Almeida, favoris pour arriver à Vérone vêtu de rose. Guillaume Martin est désormais le meilleur français au général avec sa 5e place, à 28 secondes de Juan Pedro Lopez, toujours leader du Giro.

Demain les choses vont se corser pour les coureurs puisque l’étape reliant Santena à Turin (197 km) comporte six difficultés dont deux dans les vingt derniers kilomètres.