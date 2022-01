Cyclisme: les championnats de France sur route 2023 dans le Nord

Ce jeudi, la Fédération française de cyclisme a annoncé que les championnats de France de cyclisme sur route auront lieu dans le Nord de la France. Certains détails de l'évènement prévu pour 2023 ont été précisés par l'instance.

Les championnats de France de cyclisme sur route auront lieu en 2023 dans le nord de la France, à Hazebrouck et Cassel, a annoncé jeudi la Fédération française de cyclisme.

Les compétitions annuelles, qui sont prévues sur le territoire de la communauté de communes de Flandre intérieure, auront lieu du 22 au 25 juin 2023, à une semaine du départ du Tour de France. Les départs des contre-la-montre individuels et des épreuves en ligne seront donnés sur la Grand-Place de Hazebrouck, avant de rejoindre le Mont Cassel.

Un circuit "atypique" selon la Fédération

"Le circuit des épreuves en ligne du samedi et du dimanche sera atypique", a ajouté la FFC qui attend "un très beau spectacle pour les coureurs et les spectateurs dans un esprit convivial et festif". Le Mont Cassel, haut lieu traditionnel des Quatre Jours de Dunkerque, sera emprunté par le prochain Tour de France, le 5 juillet, dans l'étape menant de Dunkerque à Calais.

La prochaine édition des championnats de France est programmée du 23 au 26 juin 2022 à Cholet (Maine-et-Loire).