Cyclo-cross: Van der Poel de retour à Termonde, pour un duel très attendu face à Van Aert

Près de trois mois après le début de la saison de cyclo-cross, le quadruple champion du monde Mathieu van der Poel effectue son retour ce dimanche, à Termonde en Belgique, à l'occasion d'une manche de la Coupe du monde. Le Néerlandais va y retrouver son grand rival Wout Van Aert, victorieux à trois reprises en autant de courses en décembre.

Les fans de cyclisme ont quitté Mathieu van der Poel le 3 octobre dernier la gueule couverte de boue, au soir de Paris-Roubaix, qu'il découvrait et où il a pris la troisième place. Grandement acteur de "L'Enfer du Nord", le Néerlandais reprend sa saison ce dimanche à l'occasion du cyclo-cross de Termonde (Belgique, à partir de 14h55 sur la chaine l'Equipe), 13e manche de la Coupe du monde (sur 16). L'occasion de retrouver son grand rival Wout Van Aert et le nouveau phénomène Thomas Pidcock, champion olympique de VTT à Tokyo l'été dernier.

Un retour à un mois des Mondiaux, où Van der Poel défendra son titre

Quadruple champion du monde de cyclo-cross, Mathieu van der Poel était plutôt habitué ces dernières années à tout dévorer dans les sous-bois. Le glouton néerlandais, qui déplace de plus en plus son duel avec Van Aert sur la route, réduit au fil des ans sa présence en cyclo-cross. D'un retour début octobre en 2018, il a fallu attendre cette année le "Boxing Day" pour retrouver Mathieu van der Poel, qui a totalisé 36 jours sur route en 2021, soit sa plus longue saison de routier, lui qui visait aussi les Jeux olympiques de Tokyo en VTT.

Outre sa découverte progressive de la route, à l'image d'une folle première semaine sur le Tour de France pour ses débuts en 2021, Mathieu van der Poel a surtout dû faire face à une blessure au genou. Victime d'une chute à l'entraînement en novembre dernier, le coureur de 26 ans a été contraint de différer son retour, prévu initialement le 18 décembre.

A un mois du championnat du monde, qui aura lieu le 30 janvier prochain à Fayetteville (Etats-Unis), Mathieu van der Poel revient sur sa discipline de prédilection là où la plupart de ses rivaux bataillent depuis début octobre. En l'absence des trois stars actuelles du cyclo-cross, le Belge Eli Iserbyt a dominé la Coupe du monde, remportant cinq manches, leader du général. Pour sa seule participation à une manche cette saison, Wout Van Aert s'est facilement imposé sur le circuit enneigé de Val di Sole, en Italie, sous le regard de membres du Comité international olympique (CIO) alors que l'Union cycliste internationale cherchait à convaincre d'intégrer son sport aux Jeux Olympiques.

Le prochain affrontement entre Van Aert et Van der Poel est prévu le 30 décembre, à Loenhout sur une manche du trophée X2O, avant d'autres rendez-vous programmés en janvier. "Wout a donné une impression d'être très fort sur les derniers cyclo-cross, mais je vais essayer de le battre quand même, a déclaré van der Poel. Le niveau derrière Wout est normalement quelque chose que je devrais pouvoir suivre mais il faudra voir comment les jambes vont répondre. J'espère pouvoir me surprendre."

L'an dernier, dans la boue sur le circuit de Termonde, Wout Van Aert avait rélégué Van der Poel à plus de 2 minutes 30. Plus à l'aise dans les parties où les coureurs doivent porter leur vélo, Van Aert sera encore le grand favori ce dimanche si la boue s'en mêle, ce qui devrait être le cas.

"Une autre saison qui commence" pour la concurrence

En trois courses de cyclo-cross au total, Wout Van Aert a livré trois démonstrations, pour autant de victoires. Thomas Pidcock a ouvert lui son compteur en Coupe du monde en l'absence de la terreur belge, s'imposant à Rucphen le week-end dernier, après avoir remonté sur le fil Eli Iserbyt dans le dernier tour. Prudent, Adrie van der Poel estime que son fils aura besoin de plusieurs courses pour se remettre dans le bain, là où Van Aert a dominé d'entrée de jeu.

Un avis qui n'est pas forcément partagé, tant Mathieu van der Poel a l'habitude de dominer les débats. "Au début de ma carrière, mon rêve était de battre Van Aert ou Van der Poel, mais maintenant, j'ai compris que ça n'avait aucun sens, a admis Eli Iserbyt, leader de la Coupe du monde, dans des propos rapportés par l'Equipe. Autant gagner cinq courses sans eux au départ que deux face à eux (...). On sait tous que quand ils font leur retour en cyclo-cross, c'est une autre saison qui commence. Si je m'amuse à essayer de les suivre, je risque d'exploser."

Mais Mathieu van der Poel, comme d'autres, va devoir faire face à une autre menace: celle sanitaire, qui plane au-dessus de tous. Si les trois stars étaient prévues à la manche de Superprestige de Diegem ce mercredi, les organisateurs ont annulé l'événement. Les autorités belges ont aussi décidé d'interdire l'accès aux spectateurs pour les événements sportifs en plein air. Une mesure qui perturbe forcément l'économie du cyclo-cross, qui vit en partie, contrairement à la route, de la billetterie pour accéder aux différents circuits. La Fédération belge de cyclisme estime cette décision "infondée et désastreuse", demandant la levée de ce huis clos. A l'heure donc où les stars de la discipline sont de retour, les calendriers s'annoncent bien incertains.