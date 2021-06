Dauphiné: Valverde remporte la 6e étape au sprint

A 41 ans, Alejandro Valverde a remporté ce vendredi la 6e étape du Critérium du Dauphiné, en reprenant Tao Geoghegan Hart lors d'un sprint au Sappey-en-Chartreuse. Alexey Lutsenko a pris le maillot jaune.

Sa précédente victoire d'étape dans cette course remontait à 2008. Et à l'époque, il était déjà un coureur expérimenté. Treize ans plus tard, Alejandro Valverde - qui a soufflé sa 41e bougie en avril - a remporté ce vendredi la sixième étape du Critérium du Dauphiné, lors d'un sprint en petit comité au Sappey-en-Chartreuse.

Le coureur espagnol, qui a profité du bon travail de la Movistar dans les derniers kilomètres pour écrémer le peloton, a rattrapé sur le fil le Britannique Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers), qui avait lancé le sprint. L'Autrichien Patrick Konrad (Bora) a pris la troisième place.

Lutsenko devant Izagirre et Kelderman au général

L'Américain Lawson Craddock, rescapé d'une échappée de 14 coureurs lancée après un début d'étape ultra-rapide (100 km en deux heures), s'était dégagé dans le col de Porte, à 21 kilomètres de l'arrivée. Mais il avait été débordé dans les trois derniers kilomètres.

Au général, le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) s'est emparé du maillot jaune de leader, avant les deux dernières étapes de montagne. Il précède désormais l'Espagnol Ion Izagirre de 8 secondes et le Néerlandais Wilco Kelderman de 12 secondes.

Samedi, la 7e étape, longue de 171,1 kilomètres entre Saint-Martin-le-Vinoux (Isère) et La Plagne (Savoie), comportera deux ascensions classées hors catégorie, le col du Pré (12,6 km à 7,7%) avant le passage au Cormet de Roselend et la montée finale. L'arrivée sera jugée en haut de la station après 17,1 kilomètres à 7,5% et à 2.072 mètres d'altitude, le point le plus haut de la semaine.