DIRECT - Cyclisme - Suivez la dernière étape du Tour des Alpes en live

Dernière étape ce vendredi de cette course par étape de montagne, entre Italie du nord et Autriche. 115km entre Lienz et Lienz. Deux hommes en tête: David De la Cruz et surtout Thibaut Pinot, qui n'a plus gagné depuis 2 ans et 276 jours! Ils se sont isolés du reste des échappés. Le peloton des favoris au classement général est très loin, à plus de 7 minutes. L'objectif pour Romain Bardet sera là de décramponner Pello Bilbao sur lequel il a deux secondes de retard.