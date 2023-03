EN DIRECT - A travers la Flandre: La revanche pour Alaphilippe?

Ce mercredi, c'est vélo! A quelques jours du Tour des Flandres, ce dimanche, dernière sortie sur A travers la Flandre entre Roulers et Waregem. Les trois monstres qui avaient dominé le Grand Prix E3 vendredi dernier, Wout van Aert, Tadej Pogacar et Matthieu van der Poel ne sont pas là, ils préparent chacun de leur côté le "Ronde", mais le plateau a tout de même fier allure, à commencer par Julian Alaphilippe qui joue de malchance en ce début de saison et qui espère une belle victoire de prestige pour lui et son équipe, la Soudal-Quickstep en difficulté sur cette campagne de Classiques.

C'est plus court que le Tour des Flandres, mais c'est tout de même 185 km et le parcours emprunte un certain nombre des difficultés du Ronde.

Les sprinters Philipsen, l'homme le plus rapide du peloton à l'heure actuelle, et Pedersen sont les favoris de la course, tout copmme, dans une moindre mesure Arnaud de Lie, mais des punchers comme Alaphilippe ou Pidcock, de retour à la compétition après sa commotion cérébrale, pourraient durcir la course.

La course est diffusée à partir de 14h10 sur Eurosport 1 et la chaîne l'Equipe. Elle est à suvire en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.