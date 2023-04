EN DIRECT - Tour des Flandres: van Aert, Van der Poel, Pogacar... qui va remporter le 2e monument de la saison?

Encore un grand dimanche de cyclisme ! Une semaine avant Paris-Roubaix, place au Tour des Flandres. Un peu plus de 273 km sont au programme de l'édition 2023 du Ronde. L'arrivée est prévue aux alentours de 16h30 à Audenarde. Qui succédera à Mathieu Van der Poel, vainqueur en 2020 et 2022, et candidat pour une 3eme victoire dans cette Classique ? Suivez la course en direct.