Mondiaux de VTT: triplé français en descente, Loïc Bruni titré

À domicile, Loïc Bruni a été sacré champion du monde de la descente en VTT devant deux autres Tricolores, Amaury Pierron (2e) et Loris Vergier (3e).

Le Français Loïc Bruni a été sacré pour la 5e fois champion du monde de VTT descente samedi aux Gets (Haute-Savoie), où l'équipe de France a réalisé un incroyable triplé. Après une grosse frayeur dans le 2e virage, "Super Bruni", 28 ans, a réalisé la course parfaite, rattrapant son retard dès le 2e passage intermédiaire, pour devancer au final Amaury Pierron, 2e, et Loris Vergier, 3e.

Double vainqueur de la Coupe du monde

"Je suis parti un peu trop engagé et j'ai failli tombé au deuxième virage. Derrière, je me suis dit : 'Concentre-toi et profite'", a exulté Bruni à son arrivée au bas de la piste des Gets. Avant cette cinquième couronne, il avait déjà été sacré en 2015, 2017, 2018 et 2021. Un palmarès long comme le bras auquel s'ajoutent deux titres à la Coupe du monde de descente en 2019 et 2022. Dès l'arrivée d'Amaury Pierron, dernier à s'élancer, une foule en liesse a envahi le bas de la piste pour entourer les trois bleus médaillés, qui se sont longuement enlacés.



"Je l'admire vraiment car il a eu une saison compliquée avec des blessures", a dit après la course Pierron, actuel leader du classement de la Coupe du Monde, au sujet de Loïc Bruni. "Je suis très fier pour l'équipe de France." Dans la course des femmes, la Française Myriam Nicole, double championne du monde qui remettait son titre en jeu, est arrivée troisième un peu plus tôt dans l'après-midi.