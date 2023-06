Mort de Gino Mäder: le Tour de Suisse se poursuit, l'équipe Bahrain Victorious se retire

Les organisateurs du Tour de Suisse ont annoncé vendredi soir, quelques heures après la mort du coureur helvète Gino Mäder, que la course irait jusqu'à son terme dimanche.

Le Tour de Suisse va continuer à "rouler pour Gino". Au soir de l'annonce de la mort de Gino Mäder, victime d'une chute lors de la 5e étape, l'organisation de l'événement a annoncé que les étapes 7 et 8 auraient bien lieu. Cette décision a été prise "en consultation avec la famille".

"Après consultation des équipes et des coureurs ainsi que de l'ensemble du personnel du Tour de Suisse, il a été décidé par la direction de poursuivre le Tour de Suisse des hommes. La 7e étape aura lieu le samedi 17 juin 2023 sera lancée à Tuebach comme prévu", peut-on lire dans un communiqué dévoilé vendredi soir. Avec toutefois deux modifications: le "le chronométrage de la 7e étape pour le classement général aura lieu 18.8 kilomètres avant l'arrivée; le contre-la-montre qui devait se tenir dimanche sera transformé en étape classique.

Bahrain Victorious se retire

La suite et fin de ce Tour de Suisse se fera sans l'équipe Bahrain Victorious de Gino Mäder, qui a décidé de se retirer après avoir participé à l'hommage lors de la 6e étape effectuée vendredi. Les organisateurs ont par ailleurs indiqué que le Tour de Suisse femmes serait maintenu et débuterait comme prévu le samedi 17 juin.

"Aujourd'hui a été le pire jour de ma vie, a déclaré Olivier Senn, directeur de la course. Mais demain est un autre jour et c'est de celui-ci que nous devons nous occuper en tant qu'organisation".

Le coureur suisse Gino Mäder, 26 ans, alors 27e du classement général, était tombé jeudi au km 197 de l'étape-reine de l'épreuve helvétique, entre Fiesch et La Punt, dans la descente du col de l'Albula, après une journée harassante marquée par trois ascensions au-delà de 2.000 m d'altitude et 4.710 m de dénivelé positif. Il avait été retrouvé "inerte dans l'eau" d'un ravin en contrebas de la route et transporté à l'hôpital de Coire après avoir été réanimé.