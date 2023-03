Paris-Nice: "Il ne faut rien s'interdire, mais rester lucide", explique Gaudu, 2e du général

Deuxième à La Loge des Gardes pour la première grande explication entre les favoris du général, David Gaudu a fait mieux que tenir tête au Slovène Tadej Pogacar dans la montée finale même s'il a dû lui abandonner la victoire d'étape et au passage le maillot jaune. Pour l'instant, le Breton s'affirme comme le deuxième homme dans la hiérarchie des cadors, bien devant Jonas Vingegaard, Simon Yates ou Romain Bardet. Ses impressions, recueillies au bus de son équipe Groupama-FDJ quelques minutes après l'arrivée.

David, on se demandait comment allait se passer cette journée, pour vous ça a été presque idéal?

Ouais, c'était une journée compliquée, c'était vraiment dur. Il y avait du vent, c'était tendu, c'était nerveux. Mais j'ai eu la chance de pouvoir compter sur une grande équipe aujourd'hui. On n'a jamais été piégé, on n'a jamais dans le rush, je n'ai jamais été trop inquiété donc c'était une bonne journée.

Racontez-nous un peu votre comment vous avez géré votre cette montée avec les premières attaques du duo Pogacar-Vingegaard?

Leur première attaque forcément il ne fallait pas la suivre, je pense que tout le monde a eu un peu la même réaction en mode "bon on va les laisser faire leur spectacle devant et puis derrière on va voir qui est le plus fort." Au final, j'ai pu encaisser le pied de la montée. J'avais récupéré, donc je me suis dit "bon on prend vent de dos, pourquoi pas, de toute façon, autant anticiper et j'ai vu que je n'avais personne dans la roue je me suis dit qu'il fallait tenter. Il se sont marqués, j'en ai profité, puis Pogacar est revenu, je me suis accroché, mais il était plus fort que moi à l'arrivée. Encore deuxième mais bon c'est comme ça.

Vous avez profité de leur marquage pour pouvoir vous extraire du groupe des favoris?

Ouais, c'est sûr que les occasions il n'y en aura pas 46.000 de les battre sur une arrivée au sommet. Donc il faut saisir les opportunités et je suis content de l'avoir fait. Ça reste à un premier test. Maintenant, celui-là est passé, on a vu que depuis le début de la semaine ça se goupille bien. Faut rester concentré et il y a encore une grande arrivée au sommet samedi, et une étape difficile vendredi. Donc on va tâcher de récupérer et de faire les choses bien.

Vous êtes deuxième du général à 10 secondes de Pogacar et loin devant Vingegaard, comment vous voyez la suite de la semaine? Vous pouvez battre Pogacar?

La suite de la semaine il faut rester lucide et concentré, il faut récupérer. Il ne faut rien s'interdire mais rester lucide et courir intelligemment. On va prendre les opportunités là où elles viennent et on verra bien. Peut-être que j'aurai un petit peu moins d'opportunités vu que je me suis rapproché au général.