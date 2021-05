Robert Marchand, le champion cycliste, est mort à 109 ans

Le champion cycliste Robert Marchand, détenteur de plusieurs records chez les centenaires, est mort à 109 ans dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé la mairie de Mitry-Mory (Seine-et-Marne).

Robert Marchand s'est éteint. Détenteur de plusieurs records cyclistes chez les centenaires, il est mort à 109 ans dans la nuit de vendredi à samedi, dans son Ephad de Mitry-Mory (Seine-et-Marne). "C’était un homme exceptionnel, déjà de par ses qualités physiques mais surtout pour ses qualités mentales, a confié la maire de Mitry-Mory, Charlotte Blandiot-Faride (PCF) sur BFMTV, après avoir annoncé son décès au Parisien. Robert Marchand était un homme très engagé dans le milieu politique. Il n’a cessé d’allier les jambes et la tête tout au long de sa vie. Il a beaucoup donné à notre commune et l’a fait briller à travers le monde. Nous sommes très attristés aujourd’hui même si 109 ans est un très bel âge."

"On est profondément attristé par la nouvelle, a-t-elle également confié à Magjournal 77. Même si on sait que l'inéluctable doit arriver, on n'est jamais prêts pour ça. Robert était un véritable ami et je suis personnellemnt très affectée. C'était en outre une réelle figure de Mitry, un homme très engagé, un militant communiste de toujours. Il a fait rêver le monde entier, et nous en particulier, qui étions proches de lui, avec ses exploits cyclistes. Je garde beaucoup de souvenirs de lui très actif, et toujours souriant."

"Il etait pourtant inépuisable. A 108 ans, il continuait de relever tous les défi sur son velo. Il avait connu la grippe espagnole, la 1ère puis la 2nde Guerre mondiale... le Coronavirus a fini par avoir raison de lui. Ami et camarade, cher Robert Marchand, repose en paix", a écrit sur Twitter Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF.

Des records de... centenaire

Né le 26 novembre 1911, Robert Marchand a vécu sa passion pour le cyclisme jusqu’au bout. Il était ainsi devant sa télévision le 20 septembre dernier pour regarder la dernière étape du Tour de France sur les Champs-Elysées. Cette Grande Boucle, il l’aura suivie tous les ans. S’il fut trop petit pour faire carrière dans le cyclisme (il mesurait 1,58m), il a eu son moment de gloire ces dernières années.

En novembre 2011, à 100 ans, il devient le recordman de l’heure pour un centenaire. Six ans plus tard, il réalise la meilleure performance mondiale dans l’heure en parcourant 22,547 km dans la catégorie "Master des plus de 105 ans". "Même agé, on peut faire quelque chose, glissait-il alors au micro de BFMTV. Mais il ne faut pas se laisser aller !" Robert Marchand a pris sa retraite "sportive" en janvier 2018 à 106 ans.