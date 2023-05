Giro (18e étape): nouvelle désillusion pour Pinot, encore deuxième à Val di Zoldo

Dans la bonne échappée sur la 18e étape du Giro entre Oderzo et Val di Zoldo, Thibaut Pinot s'est isolé avec Filippo Zana dans la dernière ascension, mais il a été battu d'un rien dans le sprint. Il termine deuxième d'une étape pour la deuxième fois sur ce qui est son dernier Giro.

Ce Giro, décidément, n'est pas celui de Thibaut Pinot. Après sa deuxième place frustrante la semaine dernière à Crans-Montana, le Français est de nouveau passé tout proche d'une victoire jeudi à Val di Zoldo, battu au sommet par Filippo Zana pour quelques centimètres. A trois jours de l'arrivée à Rome, sur son dernier Tour d'Italie, les chances de remporter une étape s'amenuisent grandement.

Dans l'échappée du jour, formée dans le premier col de la journée, Thibaut Pinot était accompagné de Warren Barguil, Aurélien Paret-Peintre, Derek Gee, Marco Frigo et donc Filippo Zana. Au moment d'entamer la montée vers Val di Zoldo, le Franc-Comtois a fait la sélection et s'est isolé avec le champion d'Italie. Mais il n'est pas parvenu à le lâcher ensuite, même lorsqu'il a accéléré dans les plus forts pourcentages.

Le maillot bleu et une 7e place au général comme lots de consolation

Critiqué pour avoir été trop généreux dans l'effort à Crans-Montana, Pinot a tenté d'être plus raisonnable ce mercredi. Mais il a quand même donné la plupart des relais dans le final et s'est fait coiffer au sprint. Même le maillot bleu qu'il récupère après une journée à collectionner les points dans les cols ne sera pas suffisant pour le consoler.

Au classement général, alors que Primoz Roglic et Geraint Thomas ont repris une vingtaine de secondes à Joao Almeida, Thibaut Pinot s'est lui replacé à la 7e place. Mais ce rapproché devrait l'empêcher d'aller dans l'échappée demain, lors de la dernière étape de montagne. Pour gagner, il devra donc battre les favoris à la pédale. Un défi de taille pour terminer son ultime Giro.