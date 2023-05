Giro: Filippo Ganna obligé de quitter la course avant la 8e étape, déjà un 4e abandon sur Covid

L'Italien Filippo Ganna, double champion du monde du contre-la-montre, quitte le Tour d'Italie après un test positif au Covid-19, a annoncé son équipe Ineos avant le départ de la huitième étape ce samedi.

"Filippo Ganna ne prendra malheureusement pas le départ aujourd'hui pour la huitième étape du Giro après avoir été testé positif au Covid-19. Il présente des syndromes grippaux légers", a indiqué la formation britannique. "Filippo va désormais se reposer et récupérer complètement avant de reprendre pour le reste de la saison", a-t-elle ajouté.

Quatrième abandon sur Covid...

Le forfait du rouleur italien, champion du monde du chrono en 2020 et 2021, est un coup dur pour Ineos dont plusieurs coureurs comptent s'immiscer dans la lutte pour le maillot rose. Deuxième du prologue, Ganna avait lui-même de grandes ambitions pour le contre-la-montre individuel de 35 km dimanche entre Savignano sul Rubicone et Cesena.

Il est le quatrième coureur à quitter cette 106e édition du Giro à cause d'un test positif au Covid-19 après le Français Clément Russo (Arkéa-Samsic) jeudi et les Italiens Nicola Conci (Alpecin) et Giovanni Aleotti (Bora) vendredi.

Les jours précédent le départ du Giro samedi dernier, plusieurs autres coureurs avaient dû déclarer forfait pour la même raison, dont trois équipiers de Primoz Roglic dans l'équipe Jumbo-Visma. Samedi matin, l'équipe française Groupama-FDJ a, elle, annoncé le retrait de Lars van den Berg, malade. Le coureur néerlandais présentait en revanche un test Covid négatif.