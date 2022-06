Comment le Tour de France lutte contre les moteurs dans les vélos

Le "dopage technologique" est pris très au sérieux par l'Union cycliste internationale.

La fraude technologique reste sous la surveillance de l'Union cycliste internationale (UCI) qui a dévoilé mercredi, à deux jours du départ du Tour de France, sa stratégie de détection basée sur une "gamme d'outils pour lutter contre toute forme de tricherie".

"L'UCI continue de prendre très au sérieux la possibilité d'une fraude technologique", a déclaré l'Australien Michael Rogers, l'ancien coureur devenu le responsable du secteur "route et innovation" à la fédération internationale.

"Notre gamme d'outils pour lutter contre toute forme de tricherie dans ce domaine nous permet d'effectuer des contrôles rapides et efficaces", a estimé Rogers.

Des contrôles après chaque étape

Pour contrôler la présence d'éventuels systèmes de propulsion et d'accumulation d'énergie cachés dans les tubes et autres composants des vélos, trois outils seront utilisés: des tablettes magnétiques, une cabine mobile à rayons X et des appareils portables utilisant les technologies de rétrodiffusion et de transmission.

A chaque étape, un commissaire technique UCI équipé (tablette magnétique) sera présent dans les bus des équipes pour contrôler tous les vélos utilisés au départ.

A la fin des étapes, dans les minutes suivant l'arrivée, des contrôles seront effectués sur les vélos utilisés par le vainqueur de l'étape, les coureurs portant les maillots distinctifs, trois ou quatre coureurs tirés au sort, ainsi que des coureurs suscitant des soupçons, par exemple en raison d'un nombre anormalement élevé de changements de vélo.

"Si nécessaire, le vélo en question sera démonté"

"Ces contrôles post-étapes seront effectués soit à l'aide de la technologie mobile à rayons X (introduite par l'UCI en 2018) soit des technologies de rétrodiffusion et de transmission, les plus récentes (2021) de l'arsenal de contrôle", a précisé la fédération internationale en ajoutant: "Si nécessaire, le vélo en question sera démonté."

La technologie mobile à rayons X, qui garantit la sécurité des utilisateurs et des cyclistes, permet d'obtenir une image radiographique haute résolution d'un vélo complet en cinq minutes seulement, a rappelé l'UCI.

La technologie de rétrodiffusion et de transmission fournit quant à elle instantanément des images haute résolution de l'intérieur des sections examinées qui peuvent être transmises, à distance, directement aux commissaires internationaux.

L'année passée, un total de 1.008 contrôles de vélos a été effectué pendant le Tour de France, sans qu'aucun cas de fraude technologique ne soit détecté.