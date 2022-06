Cyclisme: Bardet annonce sa participation au Tour de France

Quelques semaines après son abandon sur le Giro, Romain Bardet annonce ce lundi qu'il va bien participer au Tour de France, qui s'élancera le 1er juillet à Copenhague.

Romain Bardet lève le voile concernant sa participation au Tour de France. Ce lundi, le coureur DSM (31 ans) a confirmé qu'il serait au départ de la Grande Boucle, qui sera donné le 1er juillet prochain avec un contre-la-montre dans les rues de Copenhague, au Danemark. Une bonne nouvelle pour le Français de la Team DSM, qui restait sur un abandon lors du Giro. Gêné par un "virus intestinal", l'ancien coureur d'AG2R La Mondiale avait jeté l'éponge lors de la 13e étape et était remonté dans sa voiture.

Absent en 2021

En début de saison, Romain Bardet avait annoncé qu'il participerait à deux Grands Tours en 2022, comme ce fût le cas l'an dernier (Giro et Vuelta). Dans les colonnes de L'Équipe, le coureur français indiquait ses objectifs. "L'idée sera donc d'en aborder un en pensant à fond au général, et l'autre en tant qu'électron libre au sein d'un groupe porté vers l'attaque. Je suis toujours aussi motivé à l'idée de viser les classements généraux, mais j'ai besoin d'avoir des moments où l'équipe ne repose pas que sur moi et où je peux proposer un autre cyclisme. L'équilibre trouvé cette année me convient parfaitement."

Absent de la Grande Boucle l'an dernier, il reste sur un abandon en 2020. En huit participations, Romain Bardet a terminé cinq fois dans le top 10 du classement général: 6e en 2014, 9e en 2015, 2e en 2016, 3e en 2017 et 6e en 2018. Il a également remporté trois étapes et le maillot à pois du meilleur grimpeur en 2019.