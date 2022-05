Giro: coup de tonnerre, Romain Bardet abandonne alors qu'il était 4e du général

Le Français Romain Bardet (Team DSM), quatrième du général, a abandonné sur la 13e étape du Giro ce vendredi. Le coureur tricolore est tombé malade lors de la 12e et son état s'est agravé dans la nuit, indique son équipe.

La tuile pour Romain Bardet. Le coureur français de DSM a abandonné ce vendredi sur la 13e étape du Giro. Alors qu'il restait environ 115 km à courir, Bardet a jeté l'éponge et est remonté dans sa voiture. Comme l'a indiqué son équipe quelques instants après l'annonce de son abandon, le quatrième du classement général est malade.

"Nous sommes tristes de confirmer que Romain Bardet a abandonné le Giro, écrit le Team DSM sur Twitter. Tombé malade lors de l'étape d'hier, son état s'est aggravé dans la nuit et malgré tous ses efforts, il n'est plus en mesure de poursuivre la course." Selon la RAI, le diffuseur de la course, il souffrirait de problèmes d'estomac.

Parfaitement placé pour remporter le premier grand tour de sa carrière

Après 12 étape, le grimpeur de 31 ans était parfaitement placé au classement général et pouvait toujours remporter le premier grand tour de sa carrière. Il ne comptait que 14 secondes de retard sur l'actuel Maillot rose, l'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), et n'avait que deux secondes de débours sur Richard Carapaz (Ineos), deuxième. Désormais, le Français le mieux placé au général est Guillaume Martin (Cofidis), à 28 secondes de Lopez.

Bardet avait fait du Giro son premier grand objectif de la saison. Il avait répondu présent jusqu'à cette journée estivale, en prenant notamment la deuxième place de l'étape-reine du Blockhaus, dimanche dernier, dans les Abruzzes. Cet abandon est son deuxième en douze participations dans les grands tours. Son unique renoncement était dû à une chute sérieuse qui lui avait occasionné un traumatisme crânien dans le Tour de France 2020.