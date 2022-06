Cyclisme: la réponse d'Estrosi sur une éventuelle arrivée du Tour de France 2024 à Nice

Selon la Gazzetta dello Sport, le Tour de France 2024 ne devrait pas se finir à Paris comme le veut la tradition en raison de l’organisation des Jeux olympiques le même été. Le peloton pourrait arriver à Nice, ce que n'a pas confirmé Christian Estrosi à RMC Sport.

Depuis 1975 et le sacre de Bernard Thévenet, le Tour de France et les Champs-Elysées sont indissociables. Chaque année, des milliers de spectateurs et d’amoureux du cyclisme se réunissent sur la plus belle avenue du monde pour saluer un peloton éreinté et fier d’en finir après trois semaines de course.

Estrosi : "Nous ne confirmons rien"

Cette habitude pourrait pourtant être chamboulée dans deux ans. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Tour 2024 ne devrait pas arriver à Paris comme le veut la tradition en raison de l’organisation des Jeux olympiques le même été. Alors que les coureurs pourraient s’élancer de Florence pour une grande première en Italie le 29 juin, l’arrivée serait prévue du côté de Nice le 21 juillet.

Interrogé à ce sujet par RMC Sport, Christian Estrosi, maire de Nice, a toutefois botté en touche. "A ce jour nous ne confirmons rien. Cependant, si le Tour de France venait à chercher une ville d’accueil pour l’arrivée, nous sommes évidemment prêt à travailler à l’organisation avec ASO, partenaire historique de la Ville de Nice", a-t-il indiqué.

D'après la Gazzetta dello Sport, la trop grande proximité du Tour avec les Jeux de Paris, programmés du 26 juillet au 11 août 2024, devrait pousser les organisateurs à trouver une ville autre que Paris pour l'arrivée. Possiblement à Nice, donc, qui avait accueilli le départ en 2020. Pas un bon souvenir pour Thibaut Pinot, qui avait été pris dans une chute massive dans l'emballement final lors de la première étape.