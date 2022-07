Tour de France: 11e du général, Enric Mas abandonne sur Covid

Enric Mas n'a pas pris pas le départ de la 19e étape du Tour de France ce vendredi. Le leader de la Movistar a été testé positif au Covid et se voit contraint de se retirer de la course. 11e au classement général, le coureur espagnol n'a jamais semblé en mesure de rééditer ses performances de 2020 (5e) et 2021 (6e) et continue de jouer de malchance en 2022.

Un troisième abandon en 2022 et celui-ci risque de faire mal à Enric Mas. Après s'être retiré en mars du Tirreno-Adriatico puis en juin du Critérium du Dauphiné, à chaque fois en raison d'une lourde chute, le coureur espagnol doit abandonner sur le Tour de France en raison d'un test positif au Covid-19.

Enric Mas n'a donc pas pris le départ de la 19e étape entre Calstenau-Magnac et Cahors. Comme son coéquipier Imanol Erviti, qui a quitté la Grande Boucle hier en raison du coronavirus, le leader de la Movistar va abandonner pour la première fois sur le Tour de France, pour sa quatrième participation.

Pas plus haut que la 9e place au général

En 2020 et 2021, Mas était bien placé au classement général, terminant 5e puis 6e. Deuxième de la Vuelta en 2021, l'Espagnol nourissait de belles ambitions au général pour ce Tour de France malgré la malchance qui l'accompagnait en ce début d'année. Malheureusement, il n'a jamais été en mesure de suivre les grands favoris à la victoire finale.

Classé 9e au général au soir de la 7e étape à la Super Planche des Belles Filles, Mas n'a jamais réussi à aller au-delà, et ne retiendra que ses trois tops 10 sur les 7e, 9e et 12e étape. La Movistar perd un deuxième coureur sur ce Tour de France et surtout son leader, à trois étapes de la fin de la Grande Boucle.