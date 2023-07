Tour de France (13e étape): Kwiatkowski dompte le Grand Colombier en solitaire, Pogacar grapille du temps sur Vingegaard

Le coureur polonais d'Ineos Michal Kwiatkowski s'est imposé en solitaire ce vendredi au sommet du Grand Colombier. Du côté des favoris, Jonas Vingegaard reste en jaune mais son grand rival Tadej Pogacar lui a repris quelques secondes dans les derniers hectomètres.

Michal Kwiatkowski était le plus fort lors de cette 13e étape. Le coureur polonais d'Ineos s'est imposé en solitaire ce vendredi au sommet du Grand Colombier. Parti avec l'échappée du jour, le Polonais s'est envolé à 11 km du sommet pour aller chercher sa deuxième victoire sur la Grande Boucle avec 47 secondes d'avance sur le Belge Maxim van Gils et 50 sur Tadej Pogacar.

Attaqué dans les derniers mètres par le Slovène Tadej Pogacar, le Danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune. Avec les quatre secondes de bonification au sommet, le coureur UAE Emirates ne pointe qu'à 9 secondes du Danois à la veille de la première étape alpestre..

Journée difficile pour les Tricolores

Les Français n'ont pas réussi à briller en ce jour de fête nationale et ont tous perdu du temps sur les premiers, que ce soit Romain Bardet et Thibaut Pinot, loin derrière, mais aussi David Gaudu, 16e de l'étape à près d'une minute de Pogacar. L'année dernière, l'étape du 14 juillet avait déjà été remportée par un coureur d'Ineos, le Britannique Tom Pidcock, à l'Alpe d'Huez.



Kwiatkowski et la vingtaine d'autres échappées comptaient près de quatre minutes d'avance au pied du Grand Colombier, col hors catégorie du Jura qui représente l'une des montées les plus difficiles de France avec ses 17,4 km à 7,1% de moyenne. Dans la fournaise, avec plus de 30 degrés à l'ombre, le Polonais de 33 ans a réussi à se détacher à 11 km du but dans "la pyramide du Bugey" envahie par des spectateurs particulièrement enthousiastes.



"C'était une expérience complètement folle. Sans le public je ne l'aurais pas emporté. Il m'a poussé jusqu'au sommet", a commenté le champion du monde 2014 qui s'était déjà imposé sur le Tour en 2020, à La Roche-sur-Foron, devant son coéquipier Richard Carapaz. "J'ai pu savourer cette fois", a-t-il ajouté.