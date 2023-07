EN DIRECT - Tour de France (13e étape): les coureurs à l'assaut du Grand Colombier

Au lendemain de la victoire en solitaire de l'Espagnol Ion Izagirre (Cofidis), place à la 13e étape vendredi avec 137 km entre Châtillon-sur-Chalaronne et le Grand Colombier. En ce jour de fête nationale, les Français voudront briller mais on surveillera surtout la bagarre entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar pour le classement général et le maillot jaune.

Une arrivée au sommet En ce vendredi 14 juillet, les grimpeurs seront à la fête. Si aucune difficulté ne se présentera avant le final de cette étape longue de 137,8 km, la fin s'annonce copieuse avec la montée sèche du Grand Colombier, sur 17,4 km à une moyenne de 7,1% de pente. Tour de France, 13e étape entre Châtillon-sur-Chalaronne et Grand Colombier, le 14 juillet 2023 © Autres



Bonjour à tous Bienvenue sur RMC Sport pour suivre la 13e étape du Tour de France. Le peloton va s'attaquer au Grand Colombier. Les grimpeurs français voudront briller le jour de la fête nationale. C'est l'une des quatre arrivées en altitude de cette 110e édition à l'issue d'une étape très courte - seulement 137,8 km - au départ de Châtillon-sur-Chalaronne qui mènera les coureurs au sommet (1.501 m) du massif du Jura dans l'Ain. Classé en hors catégorie, le Grand Colombier est l'un des cols les plus difficiles de France avec une montée de 17,4 km à 7,1% de moyenne. Il a déjà été emprunté à plusieurs reprises par la Grande Boucle, mais il y a eu une seule arrivée au sommet jusque-là, en 2020.