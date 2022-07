Tour de France: "Ça fait chier, je n'ai pas confiance en moi", la détresse de Gaudu

En difficulté ce jeudi lors de la 12e étape du Tour de France remportée par Tom Pidcock, David Gaudu est apparu extrêmement déçu. Le grimpeur de la Groupama-FDJ, qui vise le podium, a reconnu un manque de confiance.

Il voulait se refaire une santé. Pas dans un grand jour mercredi, mais tout de même cinquième au sommet du Granon grâce au formidable travail réussi par ses lieutenants de la Groupama-FDJ, David Gaudu espérait un meilleur lendemain. Il est tombé de haut. Lâché dans les derniers kilomètres de l’Alpe d’Huez, le Breton a dû se contenter d’une 13e place frustrante ce jeudi lors de la 12e étape du Tour de France remportée par le Britannique Tom Pidcock. Il a franchi la ligne avec près d’une minute de retard sur le trio Tadej Pogacar-Jonas Vingegaard-Geraint Thomas.

"J'ai peur d'exploser"

"C'était dur avec cette chaleur, mais putain ça fait chier, je n'ai pas confiance en moi et j'ai peur d'exploser, du coup je monte à mon rythme alors que je peux peut-être les accrocher devant. Je suis déçu parce qu'au final je manque de confiance en moi depuis la dernière étape du Dauphiné où j'avais explosé. C'est de la déception", a reconnu le grimpeur de 25 ans, aujourd’hui 7e du général à 4’07 du maillot jaune Vingegaard. Il y a un mois, il avait effectivement sombré lors de la dernière étape du Dauphiné et avait glissé de la 6e à la 17e place du général final. Loin de ses ambitions initiales de podium.

Cette fois, le Tour est loin d'être fini pour lui. Il lui reste plusieurs étapes pour se relancer. "J'ai fini fort les deux derniers kilomètres mais on a raté le coche aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, je sais qu'en troisième semaine normalement j'ai de bonnes sensations. On ne va pas céder à la panique, la confiance va revenir toute seule. Le but c'était de suivre les meilleurs, mais j'ai eu un manque de confiance en moi dans la dernière montée. Quintana a aussi craqué. Ce n'est pas une super journée, ni la pire, on va essayer de récupérer", a-t-il commenté.

Thibaut Pinot veut aussi y croire : "Il faisait très chaud, c'était compliqué de se ravitailler dans l'Alpe d'Huez. David est encore dans le match. On est un peu déçu mais on va continuer de tenter, ce serait bien d'aller chercher une victoire et que David puisse continuer à faire ce qu'il fait jusqu'à Paris."