Tour de France: Gaudu "seul leader" de la FDJ, Pinot en équipier

En conférence de presse, le patron de l'équipe FDJ, Marc Madiot, a annoncé que Thibaut Pinot ne serait pas le leader de l'équipe Groupama-FDJ sur le Tour de France 2022, rôle dévolu à David Gaudu.

Le suspense a duré plusieurs semaines avant de prendre fin ce mercredi à Copenhague. A deux jours du départ du Tour de France au Danemark, Marc Madiot a confirmé les rôles de David Gaudu et Thibaut Pinot pendant la course. Le manager de l'équipe Groupama-FDJ a expliqué que le coureur breton serait l'unique leader alors que Franc-Comtois l'épaulera en tant qu'équipier.

"Je vais faire simple, on aura un seul leader sur ce Tour et ce sera David Gaudu, a révélé le dirigeant en conférence de presse comme relayé par le journal L'Equipe. Il nous faut un coureur capable de passer la première semaine. L’équipe a été construite autour de lui. Thibaut Pinot sera son ange gardien en montagne, tout comme Michael Storer."

Pinot "pas capable" d'être leader après le Covid

Tout juste remis du Covid-19, comme le Suisse Stefan Küng, Thibaut Pinot participera bien au Tour de France. Mais après plusieurs jours sans rouler, la Groupama-FDJ a préféré ne pas lui confier le rôle de leader. Une décision logique que le principal intéressé a lui-même validé.

"Je ne me sentais pas capable d’être leader, Marc l’a compris et ça se fait naturellement. On ne se battait pas pour ça, a estimé Thibaut Pinot lors d'un point presse en visio. David Gaudu le voulait et il l’a naturellement. C’est mieux comme ça."

Pinot vise une étape

Et à 32 ans, celui qui avait pris la troisième place de la Grande Boucle en 2014 a repensé ses objectifs pour l'édition 2022. Et forcément, on pense à cette septième étape, avec une arrivée à la Super Blanche des Belles Filles, chez lui. Un premier rendez-vous pour les favoris mais où le final s'effectuera sur une route non goudronnée dans une pente à 24%.

"Si j’ai la possibilité de remporter une étape et d’aider David à monter sur le podium", a encore lancé le Vosgien comme pour signifier qu'il allait surtout se mettre au serivce du collectif et de son leader.

Des conseils pour Gaudu

Histoire de passer définitivement le témoin à David Gaudu, 11e du Tour de France en 2021, Thibaut Pinot a adressé quelques conseils à son jeune coéquipier.

"Cela se fera naturellement mais la chose la plus importante c’est en-dehors du vélo, a enfin indiqué le vainqueur du Tour de Lombardie 2018. C’est important d’avoir une équipe qui peut déstresser et rigoler. On peut vite se mettre de la pression donc bien relâcher après l’étape. Mais je suis pas inquiet pour lui là dessus."

Du côté de Marc Madiot on est certain d'avoir fait le bon choix et que David Gaudu aura les épaules pour aider l'équipe à s'illustrer pendant ce Tour de France.

"Je n’ai pas d’appréhension, a même insisté le dirigeant de la Groupama-FDJ. C’est quelque chose qu’il attendait." Cette fois c'est bien David Gaudu qui sera attendu, en tant que leader il n'aura pas le droit à l'erreur.