Tour de France en direct: Bordure ou sprint à Nîmes?

Après le numéro de Wout Van Aert sur le Ventoux, va-t-on revoir le champion de Belgique dans le sprint final à Nîmes aux alentours de 17h20? On peut tout de même en douter vu les efforts consentis par le cadot de la Jumbo-Visma. Et avant le sprint? il pourrait y avoir des échappés et peut-être même des bordures en fin d'étape. A suivre en direct sur l'antenne de RMC et bien sur en direct commenté ici.