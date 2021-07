Tour de France: "Ils ont du cœur", Macron félicite les coureurs français (et Pogacar)

Présent sur l'étape du jour du Tour de France, le Président de la République Emmanuel Macron a tenu à saluer les performances des Français, qui peinent pourtant à briller cette année.

Les coureurs français sont à l'honneur. En vue ce jeudi lors de l'étape du jour entre Pau et Luz Ardiden, à défaut de gagner, les coureurs tricolores ont reçu les félicitations d'Emmanuel Macron, présent sur les routes de la Grande Boucle ce jeudi. Le Président de la République a félicité les attaquants du jour, qui ont "fortement animé cette étape". "Ils ont relancé en permanence. Quand j'ai rejoins le Tour à Sainte-Marie, Julian (Alaphilippe) était en tête. Je l'ai félicité car il a beaucoup de coeur. Il avait le maillot jaune au début et il a encore attaqué aujourd'hui. Il y a deux ans, je lui avais remis le maillot jaune sur le col (du Tourmalet, NDLR)", a-t-il confié au micro de France 2.

"Il me tarde de les voir sur la première marche"

Le Président de la République a également tenu à féliciter les autres coureurs, notamment "David Gaudu et le local de l'étape, Bruno Armirail. On a des Français combatifs, qui ont du coeur et qui sont montés au général pour certains. Guillaume Martin gagne une place aujourd'hui. C'est bon signe, il me tarde de les voir sur la première marche du podium."

Le premier Français de l'étape, Guillaume Martin, a terminé à la 12e place, à 45 secondes de Tadej Pogacar, vainqueur ce jeudi à Luz Ardiden. Présents dans l'échappée du jour, David Gaudu et Julian Alaphilippe terminent respectivement 19e (à 2'50'') et 78e (19'54''). Le champion du monde va désormais enfiler la tunique de coéquipier modèle pour Mark Cavendish, qui sera à la recherche d'une 35e victoire sur le Tour ce vendredi à Libourne, où les coureurs poseront leurs valises après une longue étape de 207 kilomètres au départ de Mourenx.