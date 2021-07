Tour de France: Pogacar récidive à Luz-Ardiden et file vers un deuxième sacre

Le maillot jaune Tadej Pogacar, déjà vainqueur au col du Portet la veille, a signé un nouveau succès d’étape dans ce Tour de France ce jeudi pour la dernière étape de montagne. Trois jours avant l’arrivée sur les Champs-Elysées, la victoire finale lui tend les bras.

Tadej Pogacar n’a décidément pas d’adversaire à sa taille sur ce Tour de France. Le coureur slovène a encore frappé fort ce jeudi à Luz Ardiden en s’imposant devant Vingegaard et Carapaz, ce qui devrait aussi être le podium final de cette 108e édition. Le maillot jaune a attendu la fin de la dernière ascension pour faire la différence.

Après une première échappée où figuraient notamment Julian Alaphilippe et Matej Mohoric, c’est l’attaque de David Gaudu dans le Tourmalet, première ascension hors-catégorie du jour et "une de (s)es ascensions préférées", qui a longtemps animé cette 18e étape. Accompagné par Pierre Latour qui s’est même offert le luxe de passer le sommet pyrénéen en tête, le leader de la Groupama-FDJ a ensuite distancé son compatriote dans la descente. Élu le plus combatif du jour, Gaudu a poursuivi son raid en solitaire jusque dans les premières pentes de l’ascension finale en direction de Luz Ardiden.

Uran perd pied et dégringole au général

Pendant ce temps-là, Rigoberto Uran, quatrième du général ce jeudi matin, lâchait prise à près de 40 kilomètres de l’arrivée. Le Colombien a finalement accusé un débours de 8’58 sur Pogacar au sommet, chutant à la 10e place du classement général trois jours avant l’arrivée finale du Tour à Paris.

En tête de peloton, le forcing des Ineos-Grenadiers n’aura pas eu d’autres dégâts que lâcher prématurément Uran. Relayés par Majka, lieutenant de Pogacar, les coéquipiers de Caparaz ont préparé l’explication pour leur leader. Mais c’est bien le maillot jaune en personne qui a lancé les hostilités à trois kilomètres de l’arrivée, avant de prendre définitivement les devants dans les derniers hectomètres.

O'Connor grimpe à la 4e place, Martin 8e

À l’issue de cette 18e étape, le vainqueur sortant du Tour compte désormais une avance colossale de 5’45 sur Vingegaard et 5’51 sur Carapaz. Profitant de la défaillance d’Uran, O’Connor (AG2R Citroën) gagne une place et se retrouve quatrième (+8’18). Premier Français, Guillaume Martin est 8e (+12’46) alors que David Gaudu, pas récompensé de ses efforts, reste aux portes du top 10 (11 e, +18’42).