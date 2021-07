Tour de France: Alaphilippe raconte son échange complice avec Macron

Le président de la République, Emmanuel Macron a assisté ce jeudi après-midi à la 18e étape du Tour de France, entre Pau et Luz-Ardiden. A l’arrivée, il a pris le temps de féliciter Julian Alaphilippe.

La 18e étape du Tour de France a été compliquée pour le champion du monde français Julian Alaphilippe, seulement 78e ce jeudi. Lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée, le président de la République Emmanuel Macron a échangé avec le puncheur français, qui a raconté au micro de France 2 cet échange. "Il m’a félicité, il était derrière nous dans le Tourmalet, il m’a vu souffrir et j’ai tout donné. Il a passé une bonne journée, meilleure que la mienne", a-t-il glissé avec le sourire.

Quelques minutes plus tard, Emmanuel Macron a félicité les coureurs français encore en lice dans ce Tour au micro de France 2 : "Les Français ont fortement animé cette étape, ils ont relancé en permanence. J’ai félicité Julian Alaphilippe qui a beaucoup de cœur. Il a eu le maillot jaune. On a des Français combatifs, qui ont du cœur, certains montent au général. Il me tarde de les voir sur les premières places du podium."

Impressionné par Pogacar

Le président de la République a également salué la performance du vainqueur du jour, le Slovène Tadej Pogacar, solide leader du classement général : "Pogacar fait un Tour formidable, il marque une avance colossale. Il sait participer à l'animation, c'est un grand champion. (...) Les Français sont heureux de retrouver le Tour en juillet, après la dernière édition en septembre. Il y avait du monde dans le Tourmalet et à Luz Ardiden, des Français et des Européens. Je fais mon pèlerinage annuel, les Hautes-Pyrénées sont une terre attachée où j'ai de la famille, des amis. Je suis heureux de retrouver les paysages que je connais bien, ça m'a fait plaisir."