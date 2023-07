Tour de France: Parcours, horaires, favoris... Tout savoir sur la 11e étape entre Clermont-Ferrand et Moulins

C'est la seule opportunité de la semaine pour les sprinteurs qui ne devraient pas la laisser passer sur cette étape assez plate de 179 km. Sauf si...

Après l'étape de mardi complètement folle, sous une chaleur, acablante et qui a vu David Gaudu trembler pour son Tour, les choses devraient être plus calmes ce mercredi, dans une étape, sur le papier, dédiée aux sprinters.

On dit sur le papier car la domination de l'équipe Alpecin-Deceuninck de Philipsen et Van der Poel dans cet exercice est tellement sans partage (trois victoires déjà dans les trois sporints clasiques, une deuxième place sur le sprint en montée de Limoges) que les autres équipes de sprinteurs pourraient être tentées de ne pas collaborer pour rattrapper d'éventuels échappés qui pourraient alors prendre le large.

Le parcours

11e étape du Tour de France 2023 © ASO

179 km kilomètres avec seulement trois cotes de 4e catégorie, ça change de la veille, et pourrait inciter un petit groupe à prendre la tangente, même si les derniers kilomètres assez plats pourraient permettre au peloton de revenir.

Les horaires

le départ ficitif est donné à 13h05, départ réel à 13h25. La première difficulté sera atteinte entre 14h06 et 14h10. Le sprint intermédiaire entre 14h57 et 15h06 et enfin l'arrivée entre 17h19 et 17h42.

Les diffusions

Europsport et France télévisions retransmettent l'étape en intégralité. A la radio vous pourrez bien sûr suivre l'étape entre 14 et 18h sur RMC et vous pourrez suivre l'avant-étape et le début de la course sur la radio digitale 100% Tour, ainsi que deux heures de débriefs très interactifs après 18h. Un étape à suivre en direct commenté par ici.

Les favoris

Il y en a un qui écrase tous les autres, c'est bien sûr Jasper Philipsen. Le sprinter de Alpecin-Deceuninck, à chaque fois parfaitement lancé par Van der Poel a déjà trois victoires et une deuxième place dans la musette, ce qui laisse peu de miettes aux autres sprinters, Caleb Ewan, Biniam Girmay, Phil Bauhaus... qui pour l'instant ont dû se contenter de palces d'honneur et visent un premier succès sur le Tour.