Tour de La Provence: le joli coup d'Alaphilippe, Ganna toujours leader

Si l'Italien Elia Viviani s'est adjugé la victoire, au sprint, de la première étape du Tour de La Provence, Julia Alaphilippe, troisième, revient à seulement quatre secondes du leader, Filippo Ganna.

Le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step) n'est plus qu'à quatre secondes de l'Italien Filippo Ganna (Ineos), leader du Tour de La Provence, vendredi à l'issue de la première étape, remportée au sprint par un autre Italien de la formation britannique, Elia Viviani. Au terme d'une étape qu'il a jugée "nerveuse et très rapide" entre Istres et les Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône) sur 151,8 kilomètres, le double champion du monde, troisième de l'étape, talonne désormais Ganna au général. Lors de cette journée venteuse en Camargue, le Français, qui lance sa saison, a grappillé dix secondes de bonification (six en cours d'étape, quatre à l'arrivée) et relégué la plupart de ses concurrents loin derrière.



Exit Gorka Izagirre et Ivan Sosa (Movistar), lauréats 2019 et 2021 : l'Espagnol a abandonné sur chute et a été transporté à l'hôpital alors que le Colombien a été "borduré", victime conjointement du mistral, de la chute de son coéquipier et de l'accélération en tête de peloton de l'équipe Ineos.

Quintana toujours dans le coup

Mais la stratégie de l'équipe britannique était à double tranchant : son sprinteur Viviani, bien aidé par Ganna, s'est imposé avec autorité devant le Belge Sep Vanmarcke (Israel PT) et Alaphilippe, mais son champion olympique équatorien Richard Carapaz, qui vise le général, a été décramponné du petit groupe de tête (26 hommes au moment de la cassure, vingt à l'arrivée) et a perdu seize secondes supplémentaires. De tous les grimpeurs andins cités en favoris de l'épreuve jeudi avant le prologue de Berre l'Etang, seul Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) a résisté : il n'accuse que 24 secondes de retard sur Alaphilippe.

Les autres outsiders sont désormais français : Pierre Latour (Total), troisième à dix secondes, et Aurélien Paret-Peintre (AG2R), quinzième à 34 secondes. Samedi, la deuxième étape entre Arles et Manosque (Alpes de Haute-Provence) proposera 180,5 kilomètres et plus de 2.100 mètres de dénivelé positif dans les Préalpes, une occasion idéale pour Alaphilippe de prendre le pouvoir dans ce septième Tour de La Provence qui se terminera dimanche par l'ascension de la montagne de Lure.