E-sport: Monaco annonce l’arrivée de Mino, champion de France sur FIFA

Ce jeudi, l’AS Monaco a annoncé l’arrivée de Mino, champion de France de FIFA au sein de sa structure E-sport. Le club de la Principauté, qui a ouvert sa section en 2016, souhaite se renforcer afin de lutter avec les meilleurs équipes européennes et mondiales.

L’AS Monaco Esports se renforce avec l’arrivée de Mino, vainqueur de l’eLigue1 en 2020, finaliste de la compétition en 2021 et international français depuis quelques mois. Le joueur compte 83 000 abonnées sur Youtube et 74 000 sur Twitch.



"Je suis heureux et fier de rejoindre l’AS Monaco Esports. Le projet est très excitant. J’ai hâte de démarrer mon aventure monégasque et je vais donner le maximum aux côtés de mes nouveaux coéquipiers et avec le coach ID Kun. Merci au Club de m’avoir fait confiance. Daghe Munegu !", confie Mino sur le site officiel du club.



Simon Rémoussin, Responsable AS Monaco Esports explique que cette arrivée démontre l’ambition de l’AS Monaco dans ce secteur: "L’arrivée de Mino, véritable locomotive sur la scène FIFA, témoigne de notre ambition sur ce titre et va nous permettre de poursuivre notre développement. C’est un signe fort pour l’AS Monaco Esports et la preuve de notre volonté de performer au plus haut niveau."

Une section E-sport récente mais ambitieuse

Lancée en octobre 2016, le club de la Principauté souhaite se développer dans ce secteur en expansion. Le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais possèdent également une section E-sport. Sur sa chaîne Twitch, l’AS Monaco possède 11 800 abonnés.



Les Monégasques annonceront un nouveau joueur dans les prochaines heures qui viendra renforcer cette section E-sport.