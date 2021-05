Esport: Macron félicite Karmine Corp, vainqueur des Masters Européens de League of Legends

Championne de France en titre sur League of Legends, la Karmine Corp a remporté les Masters Européens (deuxième division continentale). Et a été félicitée par le président de la République, Emmanuel Macron.

Lancée l'an dernier par deux vidéastes, Kamel Kebir, alias Kameto sur Twitch, et Amine Mekri, alias Prime sur Youtube, la Karmine Corp a remporté les Masters européens de "League of Legends", un jeu d'action et de stratégie en équipe dont les parties se déroulent dans une arène fermée. Comme elle l’avait fait quelques mois plus tôt à l’occasion des championnats de France, la Karmine Corp s'est imposée dès sa première participation. La structure, qui ne possède pas le budget de certaines de ses concurrentes sur la scène hexagonale, a réalisé un exploit au terme d’une finale très disputée face à l’équipe britannique BT Excel.

Saken encore décisif

Organisés deux fois par an, les Masters européens (EU Masters) sont considérés comme le deuxième plus grand tournoi du continent après le championnat d’Europe (Le LoL European Championship). La compétition regroupe les gagnants des championnats nationaux, 28 équipes au total. La finale, qui se disputait en trois manches, a donc opposé la Karmine Corp au champion du Northern League of Legends Championship (la Ligue "Grande-Bretagne et pays nordiques"), BT Excel, deux équipes qui s’étaient affrontées en phase de groupes.

Les deux rencontres s’étaient soldées par une victoire française. Les Britanniques étaient donc désireux de prendre leur revanche, eux qui avaient éliminé plus tôt dans le tournoi un autre représentant français, l’équipe des Misfits Premier. Mais ils sont encore tombés sur plus fort qu’eux en finale, bien que la rencontre ait été beaucoup plus serrée que les précédentes. Ce succès, l’équipe de Kameto le doit en grande partie à Lucas "Saken" Fayard, un ancien de la Team Vitality, à nouveau décisif et auteur d’une prestation majuscule.

Le message personnel d'Emmanuel Macron

Suivie par plus de 250.000 personnes en moyenne, et jusqu’à 300.000 internautes en fin de match, la rencontre a pulvérisé le précédent record d’audience en France pour de l’esport, qui datait de la finale des Mondiaux de League of Legends en 2019. Difficile donc de passer à côté de cet engouement incroyable, même pour nos hommes politiques qui, de Jean-Luc Mélenchon au président de la République Emmanuel Macron, ont salué la victoire de la Karmine Corp. La reconnaissance ultime, au plus haut sommet de l’Etat.

"Chère équipe Karmine Corp, vous ne serez pas surpris si je vous dis que je ne suis pas un expert en League of Legends, mais j’ai tenu à vous adresser ce message après avoir appris votre belle victoire. En tant que champions d’Europe, vous mettez notre drapeau à l’honneur. Vous montrez à toute l’Europe que les Français ont du talent dans l’esport. Alors un grand bravo à toute l’équipe", a écrit le président Emmanuel Macron dans un message personnel adressé à la Karmine Corp. Le point d’orgue d’une ascension phénoménale.