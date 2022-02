FIFA 22: Overmars retiré d'Ultimate Team après son comportement déplacé à l'Ajax

Après la démission de Marc Overmars de son poste de directeur sportif de l'Ajax, en raison de messages déplacés envoyés à des femmes, EA Sports annonce le retrait du Néerlandais des packs de cartes du mode Ultimate Team de FIFA 22.

Cela devient une conséquence habituelle pour les acteurs du football qui fautent. Le mode Ultimate Team de FIFA 22 ne proposera plus de nouvelles cartes Marc Overmars. Cette décision d'EA Sports survient deux jours après la démission de l'ancien footballeur néerlandais de son poste de l'Ajax, qui a reconnu avoir envoyé des messages inappropriés à des femmes.

Dans un message adressé mercredi à la communauté de joueurs de FIFA 22, l'éditeur américain de jeux vidéo explique que la carte de Marc Overmars ne pourra plus être obtenue dans des packs, ni dans le système de draft. Le prix sur le marché des transferts "demeurera fixe jusqu'à nouvel ordre", précise aussi EA Sports. Néanmoins, il sera toujours possible de jouer avec.

Le retrait de Marc Overmars de FIFA 22 Ultimate Team, le 10 février 2022 © RMC Sport

"J'ai honte"

Plusieurs femmes interrogées pas le quotidien néerlandais NRC ont déclaré - sous couvert d'anoymat - avoir reçu de nombreux messages inappropriés, et même une "dick pic" (photo de pénis non sollicitée) de Marc Overmars. Selon les femmes interrogées par le média, qui a indiqué enquêter depuis décembre et avoir interrogé onze (anciennes) salariées de l'Ajax, le comportement de l'ex-vedette du football néerlandais pouvait "prospérer" dans la culture "sexiste" du club. Les rares à avoir tenté de dénoncer cet abus de pouvoir n'auraient pas été entendues.

L'annonce du célèbre club néerlandais dimanche soir a suscité une vive émotion aux Pays-Bas, secoués il y a quelques semaines par des allégations de violences sexuelles ayant éclaboussé la populaire émission télévisée The Voice of Holland.

Marc Overmars, qui a présenté ses excuses, a reconnu avoir "dépassé les bornes", selon un communiqué du club publié dimanche soir, évoquant des "messages déplacés" adressés à "plusieurs femmes" sur une période de temps étendue. "J'ai honte. La semaine dernière, j'ai été confronté à des rapports sur mon comportement et comment cela a été vécu par d'autres", a-t-il également déclaré.

Reconnaissant que l'ex-international avait été "probablement le meilleur directeur du football que l'Ajax ait jamais eu" mais que "continuer n'était pas une option", le président du conseil d'administration du club Leen Meijaard a de son côté regretté "une situation dramatique" et "dévastatrice pour les femmes qui ont dû faire face à ce comportement".