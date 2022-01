FIFA 22 livre son onze de l’année avec cinq joueurs du PSG

Le jeu vidéo FIFA 22 vient de sortir sa Team of the Year. Dans ce onze regroupant les meilleurs joueurs de l’année, figurent cinq joueurs du PSG, ainsi que deux Français dont N’Golo Kanté.

Après la cérémonie du Ballon d’or et les trophées The Best remis à certains joueurs, c’est au tour du jeu vidéo FIFA 22 de nommer les meilleurs footballeurs de l’année. Dans son édition "Team of the Year", de nombreux parisiens sont présents.

Auteur d’une grande saison où il a très souvent porté l’attaque du PSG, Kylian Mbappé voit sa saison en Ligue 1 à 27 buts et ses réalisations déterminantes en Ligue des champions, notamment contre le Barça et le Bayern Munich être récompensées.

Le taulier et capitaine de la défense parisienne Marquinhos est aussi présent aux côtés de Ruben Dias, brillant avec Manchester City depuis son arrivée de Benfica. Arrivés en France l’été dernier, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi sont récompensés de leurs bonnes performances en club et en sélection.

Deux joueurs de Chelsea présents

Impressionnants dans l’entrejeu, la victoire de Chelsea en Ligue des champions est grandement passée par l’efficacité du duo Jorginho et N’Golo Kanté. Pour les accompagner dans un milieu à trois, c’est le maître à jouer des Citizens Kevin de Bruyne qui a été choisi.

Deuxième au Ballon d’or, Robert Lewandowski est présent sur le front de l’attaque. Tandis que le couloir gauche de la défense est occupé par Joao Cancelo. Une équipe-type qui pourrait gagner bon nombre de Ligue des champions.