Jeux vidéo: petite révolution, FIFA change de nom et s'appellera désormais "EA Sports FC"

Le jeu vidéo FIFA, qui est l'un des plus vendus dans le monde, s'appellera désormais EA SPORTS FC, a annoncé mardi l'éditeur américain Electronic Arts.

C'est une petite révolution. La série de jeux vidéo de football FIFA, qui s'appelle ainsi depuis près de 30 ans, change de nom. À partir de 2023, elle sera baptisée EA SPORTS FC. L'éditeur américain Electronic Arts, qui a donc fait dans la simplicité en reprenant le nom de sa filiale EA Sports, a officialisé mardi ce changement qui était dans les tuyaux depuis plusieurs mois.

Cette décision est la conséquence du non-renouvellement de la licence accordée par la FIFA à Electronic Arts. Le contrat actuel, signé en 2013, arrive à expiration en décembre 2022. D'après la presse américaine, l'instance dirigeante du football mondial recevait 85 millions d'euros par an en échange de l'exploitation de sa marque.

"Nous sommes reconnaissants pour nos nombreuses années d'excellent partenariat avec la FIFA, déclare Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts. Nous avons une opportunité incroyable de placer EA SPORTS FC au cœur du sport et d'offrir des expériences encore plus innovantes et authentiques au public grandissant du football".

Pas de changement pour les noms des clubs et des footballeurs

La révolution s'arrête au nom pour le moment. C'est en tout cas ce que promet Electronic Arts, affirmant qu'il n'y aura "aucune incidence" sur les jeux. Même si la licence FIFA n'est pas renouvelée, les joueurs pourront toujours profiter des vrais noms des 700 équipes et des 19.000 footballeurs intégrés à la base de données, mais aussi des habillages réels de nombreuses compétitions européennes (UEFA) et sud-américaines (Conmebol) comme la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Copa Libertadores.

Peu après l'annonce d'Electronics Arts, plusieurs clubs ont communiqué sur les réseaux sociaux pour garantir leur présence dans le jeu, comme le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. En outre, les partenariats avec la Premier League, la Bundesliga, la Liga et la Serie A sont confirmés.

Le jeu FIFA s'est imposé comme le bien culturel le plus vendu en France. En 2020, au moins 1,3 million d'exemplaires de FIFA 21 ont été écoulés dans l'Hexagone. À l'échelle mondiale, les chiffres sont tout aussi importants. Une semaine seulement après le lancement de FIFA 22, dernier jeu en date de la franchise, Electronic Arts revendiquait 9,1 millions de joueurs.