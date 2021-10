Jeux vidéo: FIFA pourrait ne plus s'appeler FIFA, explique EA Sports

Après PES qui s'appelle désormais eFootball, FIFA pourrait aussi changer de nom. L'éditeur EA Sports annonce qu'une réflexion est en cours. Une déclaration qui survient à l'approche de la fin du lucratif contrat de licence qui lie la firme américaine à l'instance dirigeante du football mondial.

Une manoeuvre pour peser dans les négociations, ou une manière de préparer le terrain en matière de communication? Dans tous les cas, l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts (EA Sports) affirme jeudi que son titre phare FIFA pourrait changer de nom prochainement. Dans un communiqué, la firme américaine dit étudier "l'idée". Elle précise surtout qu'elle revoit actuellement les termes du contrat qui lui permet d'exploiter l'acronyme de la Fédération internationale de football association.

"À l'avenir, nous étudions également l'idée de renommer nos jeux de football EA SPORTS. Cela signifie que nous révisons notre accord sur les droits de l’appellation du jeu avec la FIFA, qui est distinct de tous nos autres partenariats et licences officiels dans le monde du football".

Pour avoir le droit d'utiliser "FIFA" pour sa célèbre suite de jeux vidéo de football sur consoles et PC, Electronic Arts dispose d'un accord valable jusqu'au 31 décembre 2022. Celui-ci avait été annoncé en mai 2013. Jérôme Valcke, à l'époque secrétaire général de la FIFA, avait alors déclaré: "Notre relation avec EA Sports est très importante. Les jeux vidéo FIFA sont une composante majeure de notre travail de communication de la marque et des valeurs de la FIFA dans le monde entier". D'après un journaliste du New York Times, ce contrat rapporte plus de 85 millions d'euros par an à l'instance dirigeante du football mondial.

9,1 millions de joueurs déjà sur FIFA 22

EA Sports profite de la marque FIFA depuis 1993. Le premier jeu vidéo de la licence avait été baptisé FIFA International Soccer. À partir de 1995, une édition est sortie chaque année. Le dernier en date, FIFA 22, est jouable depuis fin septembre.

Le jeu FIFA s'est imposé comme le bien culturel le plus vendu en France. En 2020, au moins 1,3 million d'exemplaires de FIFA 21 ont été écoulés dans l'Hexagone. À l'échelle mondiale, les chiffres sont tout aussi importants. EA Sports revendique 9,1 millions de joueurs pour FIFA 22, une semaine seulement après son lancement.

Le jeu vaut plus d'un milliard d'euros

Ce dernier total, présenté comme un record, rappelle que le géant du jeu vidéo se porte extrêmement bien. Le mode de jeu Ultimate Team de FIFA, qui incite les joueurs à acheter des packs de cartes pour constituer une équipe de rêve, a généré un revenu net supérieur à 1,3 milliard d'euros. Plus globalement, les recettes globales nettes d'Electronic Arts s'élevaient en début d'année à plus de 5 milliards d'euros sur douze mois.

Un changement de nom pour FIFA représenterait un deuxième bouleversement majeur dans le secteur. Cette année, l'éditeur japonais Konami a mis un terme à sa célèbre licence Pro Evolution Soccer (PES), au sommet dans les années 2000, pour la remplacer par eFootball. En parallèle, un autre projet encore flou mené par l'éditeur Strikerz, UFL, attise la curiosité.