La Ligue des champions féminine débarque dans FIFA 23

EA Sports a officialisé l'ajout de la Ligue des champions féminine de l'UEFA et du championnat féminin des États-Unis dans FIFA 23.

Une nouvelle étape dans le développement et la promotion du football féminin a été franchie avec l'inclusion de la Ligue des champions féminine dans FIFA 23. La compétition (avec son trophée, son hymne et son identité visuelle) a été ajoutée dans le cadre de la mise à jour déployée ce mercredi par l'éditeur EA Sports sur les versions PC, PlayStation et Xbox. Quatre nouvelles équipes européennes féminines font aussi leur apparition: le Real Madrid, le VfL Wolfsburg, la Juventus et l'Eintracht Francfort.

FIFA 23 se dote aussi de la National Women's Soccer League (NWSL), le championnat féminin des États-Unis dont la nouvelle saison démarre le 25 mars. La meilleure joueuse au lancement est la star américaine Alex Morgan (San Diego Wave FC), créditée d'une note de 90. Sa compatriote Megan Rapinoe, vedette de l'OL Reign, filiale de l'Olympique Lyonnais, affiche 86.

La rumeur d'un mode Ultimate Team féminin

Toutes les équipes de la D1 féminine en France et de la Women's Super League en Angleterre étaient déjà jouables depuis la sortie du jeu en septembre dernier. La simulation de football proposée par EA Sports est ainsi devenue la première à donner la possibilité de contrôler des clubs de football féminin, et pas seulement des sélections nationales (certaines sont disponibles depuis FIFA 16).

EA Sports pourrait continuer sa stratégie sur le football féminin dans EA Sports FC, qui sera la suite directe de la série (l'éditeur a décidé de ne pas renouveler sa licence pour utiliser le nom FIFA). Selon les dernières rumeurs, son très lucratif mode Ultimate Team pourrait être décliné au football féminin.