Escrime: "Plein de choses positives", se réjouit Thibus après son podium au challenge Mazars

Ysaora Thibus a apporté à la France sa seule médaille individuelle ce samedi à Coubertin lors du challenge Mazars de fleuret. La Guadeloupéenne s’est sortie d’un quart rempli de Françaises avant de buter en demie sur l’Italienne Alice Volpi (15-13), championne du monde 2018. Une première sortie en tant que championne du monde intéressante et sur laquelle elle a testé certains détails d’organisation.

Vous êtes menée par Volpi de trois touches en demie et vous revenez, vous passez devant. Mais elle termine plus fort...

Pas d’amertume, j’ai encore beaucoup de choses à travailler. Elle a mené au début puis je mets beaucoup d’efforts pour revenir. Je manque un peu de jus et elle change sur la fin. Je suis déjà sur la réflexion de ce que je dois changer. A la fin j’ai senti que j’étais en-dessous mais elle aussi n’était pas très fraîche. La journée a été longue. C’était le 5e match et il y avait un peu de fatigue.

C’est un résultant encourageant pour un début de saison...

C’est toujours très dur d’atteindre une demi-finale. J’ai eu des matches très durs contre Anita Blaze (15-9) puis Pauline Ranvier (15-9). Je voudrais les remercier. J’avais à cœur de bien tirer et de faire vibrer le public. C’est la première fois qu’on a un tel public nous les filles. J’étais un peu nerveuse je ne vous cache pas. Je suis heureuse de finir avec cette médaille de bronze.

Avez-vous ressenti le poids de tirer en tant que championne du monde sortante ?

C’est une pression, je ne vais pas mentir. C’est ma première compétition depuis le titre mondial. Je reviens aussi de blessure. Je ne suis pas encore à 100% de mes capacités. C’est un tournoi de début de saison. Même si c’est à la maison et qu’on veut bien faire ce n’est pas mon pic de forme mais il y a plein de choses qui sont positives. Ça me tenait à cœur de faire bien. Et c’est pas trop mal (rires).

On vous a vu débriefer chaque match avec Meriem Salmi la psychologue et Race Imboden, votre compagnon. C’est un plus de bénéficier de cette aide ?

Sur cette compétition on a testé pas mal de choses au niveau de mon équipe. J’étais accompagné de Giulio Tommassini (son maître d’arme), de Race Imboden (son compagnon et entraîneur), de Meriem Salmi ma préparatrice mentale, d’Anne-Laure ma préparatrice physique. On a aussi un kiné, Stéphane. On a testé ça dans l’optique des JO à Paris. C’est un point positif d’avoir cette équipe au complet.

"Ça reste encourageant", retient Lefort, battu en quarts



Meilleur français du jour à Coubertin avec Alexandre Ediri (battu 15-9 par l’Italien Bianchi), Enzo Lefort a bloqué en quart de finale. Un match de rêve face au Hongkongais Cheung, champion olympique 2020 mais perdu 15-12. Une bataille pliée en un peu plus de trois minutes avec une escrime sans retenue. Cheung, coaché par le Français Grégory Koenig, a pris quatre touches d’avance avant que Lefort ne recolle.



Malheureusement, la fin du match sera à l’avantage de l’Asiatique. Un résultat satisfaisant pour le champion du monde 2022 pas au maximum de ses possibilités : "C’est un peu de frustration retient-il. Je ne suis pas arrivé sur ce challenge forcément préparé comme j’aurais pu. J’ai une petite gêne à la cheville qui m’a empêché à certains moments sur certains appuis de me lancer à 100% mais c’est la règle du jeu. Ça reste encourageant car même pas au top de mes capacités physiques j’ai eu les ressources mentales pour avancer dans le tableau." Ce dimanche, Lefort ressort le fleuret pour le challenge par équipe.