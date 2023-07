Mondiaux d’escrime: le chef du Comité olympique russe accuse le CIO d'agir "dans l'intérêt" de l'Ukraine

La polémique continue suit à la disqualification jeudi d'une sabreuse ukrainienne ayant refusé de serrer la main de son adversaire russe après l'avoir battue aux Mondiaux d'escrime. Le chef du Comité olympique russe accuse ainsi le CIO d'agir "dans l'intérêt" de l'Ukraine.

Le ton monte. Le chef du Comité olympique russe, Stanislav Pozdniakov, a accusé ce vendredi le Comité international olympique d'agir "dans l'intérêt" de l'Ukraine, après que le CIO a appelé à faire preuve de "sensibilité" avec les sportifs ukrainiens.

"Le CIO (...) a pris le parti du conflit politique, a commencé à agir dans l'intérêt de cette partie", a déploré Pozdniakov dans un communiqué publié sur Telegram, réagissant à la disqualification jeudi d'une sabreuse ukrainienne ayant refusé de serrer la main de son adversaire russe après l'avoir battue aux Championnats du monde d'escrime.

Vive polémique après l’exclusion d’Olga Kharlan

Olga Kharlan est effectivement devenue la première Ukrainienne à affronter une Russe en escrime depuis le début de la guerre, dans le cadre des Mondiaux. À la fin du combat, Kharlan a refusé de saluer son adversaire Anna Smirnova. Un geste lui ayant valu d’être disqualifiée de l’épreuve à Milan... sans que la Russe ne puisse être repêchée.

"C’est cruel pour tout le monde, a-t-elle dénoncé auprès de RMC Sport. Ce système, cette fédération, ils tuent tout le monde, même les arbitres. (...) Probablement. J’aime ce sport. Mais ces gens font tout pour détruire ta vie, ton amour pour le sport et ta carrière. Je ne sais pas ce qu’il va se passer, je sais juste que je ne concourrai plus jamais dans ces championnats du monde. Je ne vais plus tirer maintenant. Mon équipe devra faire sans moi. Et nous verrons combien de temps prendra ce carton noir."

Interrogé par RMC Sport, le président de la fédération ukrainienne d'escrime, Mikhail Ilyashev, a également exprimé son incompréhension et sa colère : "Ce n’est pas correct. C’est immoral et c’est contre les règles. (...) C’est une décision illégale, et nous espérons qu’ils vont revenir sur leur décision pour permettre à Olga de participer à la compétition par équipes."