Algérie: Belmadi pourrait finalement prolonger

Malgré les récentes contre-performances de l'Algérie, éliminée en phase de groupes de la CAN en janvier et incapable de se qualifier pour le prochain Mondial, le contrat de Djamel Belmadi pourrait bientôt être prolongé.

Il avait un temps été annoncé sur le départ. Il pourrait finalement rempiler pour quatre années supplémentaires. Selon les informations du média spécialisé DZ Foot, les discussions pour une prolongation de Djamel Belmadi (46 ans) à la tête de la sélection algérienne avancent bien. Sous contrat jusqu’en 2022, il devrait rester et poursuivre son aventure jusqu’à la Coupe du monde 2026. Malgré l’élimination dès la phase de poules de la dernière Coupe d’Afrique des nations et la non-qualification pour le Mondial 2022 au Qatar, les dirigeants de la fédération algérienne auraient donc décidé de maintenir leur confiance en Belmadi, champion d'Afrique 2019 avec cette équipe.

Belmadi avait entretenu le flou

En poste depuis août 2018, l'ancien milieu de terrain de l'OM et Manchester City avait laissé planer le doute sur son avenir après l'élimination face au Cameroun en barrage de la Coupe du monde. "Ces quatre ans à la tête de cette sélection ont été quatre années de bonheur au vu du travail effectué. Il n’empêche qu’on avait un objectif, et on ne peut pas passer à côté de ça. C’est difficile de parler d’avenir. Tout le monde est abattu. On ne se voyait pas rater cette Coupe du monde. Un bilan sera fait mais pour l’instant, la déception domine", avait-il expliqué. "Je n’ai jamais voulu m’accrocher à un trône. Le jour où je ne me sens inutile à mon pays, je saurai quoi faire. Il y aura une réflexion dans les jours à venir", avait-il ajouté.

Belmadi avait aussi appelé "la fédération, les joueurs, et tous les acteurs de ce sport à travailler ensemble pour permettre d’aller de l’avant". "Ce qui est important c’est que cette équipe nationale doit être bien entourée. S’il faut changer ? On changera. Je ne parle pas de mon cas mais attention à l’instabilité. Cela n’a jamais rien de bon dans le football", avait-il insisté. Avant d'être confirmé dans ses fonctions.

Malgré les récents échecs de l’Algérie, Belmadi conserve une cote de popularité assez élevée chez les supporters. D'après DZ Foot, sa prolongation pourrait même se boucler dans les prochains jours.