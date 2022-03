Coupe du monde 2022: l’hommage de Rothen et Anelka à Belmadi après l'élimination de l'Algérie

Dans l’émission Rothen s’enflamme, ce mercredi sur RMC, Jérôme Rothen et Nicolas Anelka ont tenu à saluer le travail de Djamel Belmadi à la tête de l’Algérie. Après la cruelle élimination des Fennecs en barrages de la Coupe du monde 2022 contre le Cameroun mardi soir, l’avenir du technicien est incertain.

Djamel Belmadi n’a pas réussi à emmener ses Fennecs à la Coupe du monde 2022. Mardi soir, l’Algérie s’est inclinée contre le Cameroun en barrages au terme d’une prolongation irrationnelle, marquée par un but de Karl Toko Ekambi à la 120+4e. A l’issue de cette cruelle désillusion, le sélectionneur algérien était en larmes sur la pelouse du stade de Blida.

Au lendemain de cette élimination, Nicolas Anelka a tenu à saluer le travail de Belmadi à la tête de l’Algérie. "Il a tellement donné pour son pays, il vibre tellement. Il pourrait donner sa vie pour son pays. Quand on le voit comme ça, c’est triste. Il avait vraiment envie de rebondir après la CAN (l’Algérie a été éliminée en phase de poules, ndlr)", a commenté le membre de la Dream Team RMC Sport dans l’émission Rothen s’enflamme, ce mercredi sur RMC.

Anelka: "Qui peut le remplacer ?"

"A une minute près, il avait réussi son pari. Il a tellement fait depuis qu’il est arrivé à la tête de cette équipe, il a tellement changé le jeu algérien... S’il part, il va laisser un grand vide. Qui peut le remplacer ? Mais je le comprendrais s’il part, car il a tellement donné et tellement souffert aussi…", a conclu Anelka.

Jérôme Rothen a également tenu à rendre hommage au sélectionneur algérien. "Quand je vois sa réaction, ça fait mal au cœur. C’est le projet d’une vie pour lui d’avoir réussi à gagner la CAN. Avec tout ce qu’il a entrepris, il a mis son âme, son cœur, je pense que c’est très compliqué d’avoir vécu deux grosses claques comme ça. Il a fait le tour en tant que sélectionneur. J’ai envie de voir un mec comme ça, qui a tout fait pour son pays, prendre un club au quotidien et voir ce qu’il peut amener. Je suis persuadé qu’on serait agréablement surpris."

Après la défaite face au Cameroun, le sélectionneur, en poste depuis août 2018, a lui-même laissé planer le doute sur son avenir en conférence de presse. "Ces quatre ans à la tête de cette sélection ont été quatre années de bonheur au vu du travail effectué. Il n’empêche qu’on avait un objectif, et on ne peut pas passer à côté de ça, a-t-il expliqué. C’est difficile de parler d’avenir. Tout le monde est abattu. On ne se voyait pas rater cette Coupe du monde. Un bilan sera fait mais pour l’instant, la déception domine."