Allemagne: la première liste de Flick avec Reus mais sans Draxler ni Volland

Le nouveau sélectionneur de l'Allemagne Hansi Flick a fait ce vendredi appel à Marco Reus, dont la carrière internationale est perturbée par les blessures, et à trois nouveaux joueurs pour sa première liste à la tête de la Mannschaft.

Hansi Flick, adjoint de Joachim Löw lors du titre mondial en 2014 et désormais nouveau sélectionneur de l'Allemagne, a composé une liste de 26 joueurs pour les trois rencontres de septembre comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022. L'ancien entraîneur du Bayern Munich a convoqué trois jeunes joueurs: les défenseurs David Raum (TSG Hoffenheim) et Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), ainsi que l'attaquant Karim Adeyemi, qui évolue dans le club autrichien du Red Bull Salzburg.



Ces trois joueurs faisaient partie de la sélection allemande des moins de 21 ans, sacrée cet été championne d'Europe. "C'est un bon mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs", a expliqué Flick à SID, filiale allemande de l'AFP, promettant un "nouveau départ" pour la Mannschaft, sortie au premier tour au Mondial-2018 puis éliminée en huitièmes de finale de l'Euro-2020 par l'Angleterre.



Flick a ainsi rappelé le capitaine du Borussia Dortmund, Marco Reus, dont la carrière internationale a été gênée par de nombreuses blessures. L'attaquant du Bayern Thomas Müller, écarté pendant deux ans par Löw avant d'être rappelé avant l'Euro, fait lui aussi partie de la liste. Parmi les absents figurent les défenseurs champions du monde Mats Hummels, blessé et Matthias Ginter, positif au Covid-19.

Julian Draxler (PSG) et Kevin Volland (AS Monaco), auteurs de débuts de saisons plutôt discrets, n'ont pas été appelés. Le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a lui pris sa retraite internationale après l'Euro.

La liste complète

Gardiens: Manuel Neuer (Bayern Munich), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Francfort)



Défenseurs: Ridle Baku (Wolfsburg), Robin Gosens (Atalanta Bergame), Thilo Kehrer (PSG), Lukas Klostermann (Leipzig), David Raum (Hoffenheim), Antonio Rüdiger (Chelsea), Nico Schlotterbeck (Fribourg), Niklas Süle (Bayern Munich)



Milieux de terrain: Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern Munich), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)



Attaquants: Karim Adeyemi (Salzbourg), Serge Gnabry (Bayern Munich), Kai Havertz (Chelsea), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern Munich), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern Munich), Timo Werner (Chelsea), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

L'Allemagne, actuellement 3e du groupe J derrière l'Arménie et la Macédoine du nord, se déplacera au Liechtenstein (2 septembre) et en Islande (8 septembre) et recevra l'Arménie (5 septembre).