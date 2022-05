Amateur: un attaquant marque sept buts en un match de R3

Nicolas Louis a inscrit sept buts ce samedi en Régional 3 Auvergne Rhône-Alpes avec son équipe de L’Étrat-La Tour contre le FC Saint Etienne (7-2). Un record à ce niveau de compétition.

Nicolas Louis n’est pas prêt d’oublier ce match. Auteur de sept buts lors d’un même match, le buteur de L’Étrat-La Tour (Loire) a livré une prestation XXL. Son équipe s’est logiquement imposée contre le FC Saint Etienne (7-2), Louis ayant inscrit tous les buts de son équipe. L’entraîneur adverse, Foued Chenaf, raconte: “C’est un très bon joueur. Il est d’une part très collectif et sait revenir participer dans les zones de construction du jeu. Par ailleurs, il ne paye pas de mine, par contre il est toujours là où il faut, il sent bien les coups et il est super adroit. Il sait exploiter la moindre opportunité et la transformer en but.”

Maurice Pélissier, correspondant pour Le Progrès, était aux premières loges pour assister au récital du buteur stratien: "C’était du grand art avec toute la panoplie du buteur : le sang-froid et la précision avec les deux pénalties (3e et 80e), la virtuosité technique avec le lob de 25 mètres (25e), le placement pour exploiter les services de ses partenaires et l’adresse pour les convertir (57e et 67e) et l’opportunisme du renard des surfaces pour exploitant un cafouillage (60e). Cerise sur le gâteau, le goleador stratien s’est permis de toucher aussi la barre et le poteau !”

Le héros du week-end, lui, reste modeste sur sa performance: "Bien évidemment cela n’arrive pas tous les jours mais il y a des fois où le ballon revient souvent dans les pieds du même joueur, rigole-t-il pour le quotidien rhodanien. Je tiens avant tout à souligner que c’est le fait du collectif. Nous avions à cœur de faire oublier les deux points perdus la semaine dernière et mes coéquipiers ont vraiment leur part dans ma réussite.” Grâce à cette performance, Nicolas Louis a conforté sa place en tête du classement des buteurs de la Ligue AuRa (Auvergne Rhône-Alpes) avec 32 buts au compteur. Ces sept buts consitue d'ailleurs un record pour un match de R3 AuRa selon Le Progrès. La marque précédente datait de 2002 avec un sextuplé de Waddie Tissa pour l' AS Algérienne de Chambon.