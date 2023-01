Angleterre: un arbitre de D4 évacué sur civière après avoir pris un ballon en plein visage

Lors de la rencontre entre Swindon Town et Grimsby, comptant pour la 27e journée de League Two (4e division anglaise), l’arbitre Sam Purkiss a été évacué sur civière après avoir reçu un ballon en pleine tête.

Sam Purkiss a passé un samedi difficile au County Ground. Arbitre de la rencontre entre Swindon Town et Grimsby lors de la 27e journée de League Two, l’équivalent de la 4e division anglaise, il a été contraint de quitter la pelouse après avoir reçu un ballon en plein visage.

Alors qu’on joue la 11e minute, un défenseur de Swindon veut dégager le ballon, qui atterrit directement en pleine tête de Sam Purkiss, qui s’effondre d’un seul coup. Les joueurs des deux équipes viennent auprès de lui et appellent les soigneurs, qui prennent en charge l’homme en noir.

Un arbitre se prend un ballon en pleine tête. © Capture d'écran SkySports.

L'arbitre sonné après avoir pris un ballon en pleine tête. © Capture d'écran SkySports.

Evacué sur civière

Après plus de huit minutes de flottement, Sam Purkiss est finalement évacué sur civière sous les applaudissements du public. La partie a pu reprendre avec un nouvel arbitre. Sur le terrain, il n’y a pas eu débat puisque l’équipe locale s’est facilement imposée 5-0 face à Grimsby.

Les Mariners ont évolué plus d’une heure en infériorité numérique après le carton rouge de Danny Amos. À onze contre dix, Swindon Town a réalisé un festival offensif grâce à cinq buteurs différents et se replace dans la course aux play-offs d’accession. Les Robins pointent au 6e rang après 26 matchs joués et restent à cinq points de la 3e place, qui offre une accession directe à la troisième division.