Angleterre: un entraîneur de D4 suspecté de comportement raciste et viré de son club

Accusé d'avoir eu un comportement raciste au sein du club de Crawley Town, en League Two (D4 anglaise), l'entraîneur John Yems a définitivement quitté son poste, a annoncé le club ce samedi.

Suspendu de son poste d'entraîneur de Crawley Town fin avril en raison d'un comportement raciste, John Yems a définitivement quitté le club de 4e division ce samedi. Dans un communiqué, le Crawley Town FC attend avec "impatience la prochaine ère" du club. "Nous avons l'opportunité de nous appuyer sur plus de 125 ans d'histoire riche et de faire passer ce club au niveau supérieur. Nous sommes impatients de nous associer à nos joueurs et supporters alors que nous construisons une équipe et une communauté dont les fans des Red Devils pourront continuer à être fiers, sur le terrain comme en dehors", a déclaré Preston Johnson, le co-président.

La Fédération mène une enquête

Quinze jours après la révélation des accusations, la Fédération anglaise poursuit son enquête à propos de l'entraîneur de 62 ans, en poste depuis 2019. Selon le Guardian, John Yems aurait eu un langage et un comportement discriminatoire envers ses propres joueurs. Son club l'avait suspendu "pour une durée indéterminée" pendant une enquête interne, tout en condamnant "le racisme ou la discrimination de quelque nature que ce soit."

Engagé en 4e division, Crawley Town conclue sa saison 2021-2022 sur la pelouse d'Oldham ce samedi. 12e de League Two, le club évoluera au même échelon l'an prochain. Sans John Yems donc, mais avec un nouvel entraîneur, que le club va activement recherché dans les prochaines semaines.