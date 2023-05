Arabie saoudite: encore accroché avec Al Nassr, Ronaldo s'agace et pousse un membre du staff adverse

Après le match nul entre Al Nassr et Al Khaleej, ce lundi en Arabie saoudite (1-1), Cristiano Ronaldo s'est montré très agacé et a repoussé un membre du staff adverse venu lui demander un selfie au coup de sifflet final.

C'est un nouveau coup d'arrêt pour Al Nassr et Cristiano Ronaldo dans la course au titre en Arabie saoudite. A domicile face à Al Khaleej, 14e sur 16 au classement, l'équipe de CR7 a concédé le match nul 1-1. Et le Portugais est resté muet. A l'exception d'un but refusé pour hors-jeu, Ronaldo a manqué de précision ou buté sur le gardien adverse.

L'ancien marseillais Alvaro buteur

Ce match nul d'Al Nassr (2e au classement) grâce à un but d'Alvaro Gonzalez, l'ancien défenseur de l'OM, laisse un peu plus de champ à Al-Ittihad, leader avec deux points d'avance et un match en plus à jouer. Une situation frustrante pour Cristiano Ronaldo, qui n'a pas caché son agacement au coup de sifflet final.

Cristiano Ronaldo après Al Nassr-Al Khaleej © RMC Sport

Après avoir salué ses adversaires et offert son maillot à l'un d'entre eux, le Portugais a été ferme avec un membre du staff d'Al Khaleej, sorti de son rôle et venu prendre Ronaldo par l'épaule pour faire un selfie. Alors qu'il se dirigeait vers les vestiaires, CR7 a fini par repousser l'homme en question du bras pour lui signifier son énervement.