Arabie saoudite: Al-Nassr cartonne, Cristiano Ronaldo buteur

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo a lancé Al-Nassr vers un succès tranquille 4-0 face à Al-Raed vendredi lors de la 24eme journée du championnat saoudien.

Et de douze pour CR7! Pour sa douzième apparition en Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo a inscrit son 12e but ce vendredi face à Al-Raed. Dans ce match de la 24e journée du championnat saoudien, le quintuple Ballon d’or portugais a ouvert le score d’un joli coup de tête dès la 4e minute de jeu.

Ghareeb (55e), Maram (90e) et Al Sulaiheem (94e) en toute fin de rencontre ont permis à Al-Nassr de signer un succès facile (4-0) et important dans la course pour le titre.

Ronaldo peut rêver du titre

Les partenaires de Luiz Gustavo sont deuxièmes du classement et ne comptent plus que trois points de retard sur le leader, Ittihad (qui a un match en moins). Ronaldo peut encore rêver du titre de champion.

Prochain rendez-vous pour Al-Nassr le lundi 8 mai à domicile face à Khaleej (coup d’envoi à 18h). Une rencontre à suivre en direct sur RMC Sport 1 et gratuitement sur la chaine Twitch RMC Sport.